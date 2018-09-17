Глава Минфина назвала размер дефицита госбюджета на следующий год

Проект государственного бюджета Украины на 2019 год, утвержденный правительством 14 сентября, предполагает дефицит 2,26% валового внутреннего продукта (ВВП).

Об этом сообщила и.о. министра финансов Оксана Маркарова в кулуарах 15-го форума YES, организованного Фондом Виктора Пинчука, передает агентство Интерфакс-Украина.

"Размер дефицита – 2,26% ВВП, если грубо – то до 2,3% ВВП", – сказала она.

Маркарова уточнила, что поступления от приватизации в проекте запланированы в объеме 17 млрд грн.

"Что касается заимствований, то предполагаются как заимствования от международных наших партнеров, так и рыночные заимствования", – добавила руководитель Минфина.

Она уточнила, что государственные заимствования по общему фонду запланированы в объеме 324,7 млрд грн, из которых внешние – 122,7 млрд грн, в том числе от выпуска еврооблигаций, €500 млн макрофинансовой помощи от ЕС и $50 млн по займу Всемирного банка по проекту модернизации социальной поддержки населения.

По ее словам, на внутреннем рынке планируется привлечь 202 млрд грн по разным долговым инструментам, в том числе и валютным.

"Внешние заимствования в 2019 году составят 37,8% общего объема поступлений, а внутренние – 62,2%", – отметила Маркарова.

Она добавила, что в 2019 году также предполагается привлечь 21,2 млрд грн от иностранных банков, государств и международных финансовых организаций на финансирование проектов развития экономики и бюджетной сферы, которые будут отражены в специальном фонде госбюджета.

Напомним, что правительство утвердило проект госбюджета-2019 с доходами 1,08 трлн грн и расходами 1,09 трлн грн.

Доходы госбюджета-2018 запланированы в размере 917,9 млрд грн, расходы – на уровне 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита – 80,6 млрд грн или 2,4% ВВП.

Дефицит госбюджета по итогам января-июля 2018 года составил 13,4 млрд грн, тогда как в прошлом году госбюджет за этот период был сведен с профицитом 27 млрд грн.

Госбюджет-2018 предполагает поступление от приватизации 21,3 млрд грн, однако за январь-июль приватизация принесла всего 49,9 млн грн при плане на этот период в 4,6 млрд грн.

Госбюджет-2017 предусматривал 17,1 млрд грн поступлений от приватизации, однако бюджет получил лишь 3,4 млрд грн. Основную сумму в 3,05 млрд грн Фонд получил за счет продажи в августе блокпакетов акций энергокомпаний, которые выкупила группа СКМ Рината Ахметова, уже владеющая в них контрольными пакетами.

Поступления от приватизации в 2016 году составили 0,19 млрд грн при плане 17,1 млрд грн.