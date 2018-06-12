Гиперинфляция в Венесуэле превысила 24000%

В мае этого года уровень инфляции в Венесуэле превысил 24500% в годовом исчислении, а цены каждый день росли на 2,4%.

Об этом сообщил глава комитета по финансам Национальной ассамблеи Рафаэль Гусман, передает ТАСС.

"В мае гиперинфляция в Венесуэле составила 110,1%, накопленная - 1995,2%, в годовом выражении - 24571%. Эти данные показывают, что не было сделано ничего, чтобы остановить гиперинфляцию, и пока они (правительство Мадуро – ред.) ищут способы сохранить власть, они разрушают жизнь венесуэльцев", - сказал Гусман.

Официальные данные о росте цен в Венесуэле не публикуются уже несколько лет.

Правительство страны во второй половине апреля в очередной раз подняло минимальную зарплату. С учетом средств, выделяемых на приобретение продовольственных товаров, минимальный гарантированный доход работающего гражданина составил 2,55 млн боливаров. В то же время, согласно подсчетам экспертов из неправительственных организаций, стоимость продуктового набора на месяц для семьи из трех человек составила 120 млн боливаров.

Тяжелое положение в стране вынуждает многих граждан Боливарианской Республики эмигрировать. Только на территории соседней Колумбии находятся более 800 тыс. венесуэльцев.

Напомним, что еще за период с февраля 2017 года по февраль 2018-го уровень накопленной инфляции в Венесуэле вырос на 6147%.

16 ноября прошлого года Международная ассоциация свопов и деривативов (ISDA) признала дефолт правительства Венесуэлы по государственному долгу и облигациям, выпущенным нефтяной госкомпанией PDVSA.