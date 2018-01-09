ГФС напомнила бизнесу о налоговых изменениях с нового года

Изменения вступили в силу с 1 января 2018 года

Изменения по налогу на прибыль предприятий, которые были приняты Верховной Радой 7 декабря 2017 года, вступили в силу с 1 января 2018 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС).

С января изменено определение безнадежной задолженности (для целей налогообложения банковских учреждений), введено определение термина "синдицированный кредит", а также особенности применения к нему соглашений об избежании двойного налогообложения.

Кроме того, в ГФС напомнили об уточнении определение термина "роялти", что именно не является роялти для программной продукции.

Помимо этого, изменено определение термина "связанное лицо", это если конечным бенифициаром есть одно и то же физическое лицо, или такое лицо исполняет функции исполнительного органа.

Уточнены нормы относительно уплаты дивидендов плательщиками единого налога: единщики не платят авансовые взносы, плательщики налога, получатели не корректируют финансовый результат.

Также изменениями предусмотрено, что налоговую декларацию по налогу на прибыль, которая рассчитывается с нарастающим итогом за год, подают в 60-ти дневный срок.

С нового года введена для банков возможность учитывать всю сумму резервов, которые насчитываются под активы, а также предусмотрены переходные положения относительно таких операций.

В ведомстве также отметили, что в силу вступили изменения в нормы относительно налоговых последствий перехода из упрощенной системы на общую для плательщиков четвертой группы.

Также отныне ограничения по операциям с низконалоговыми нерезидентами распространяются и на нерезидентов особых организационно-правовых форм.

Добавим, что до 1 января 2025 года освобождается от налогообложения прибыль предприятий - субъектов самолетостроения, определенных в соответствии с нормами статьи 2 Закона Украины О развитии самолетостроительной промышленности.

А до 1 января 2020 года освобождена от налогообложения деятельность по использованию газа метана угольных месторождений.

При этом, исключено требование о необходимости соблюдения не низконалогового статуса нерезидента для размещенных евробондов.

Кроме того, предусмотрена норма, которая отмечает, что плательщики единого налога уплачивают налог на репатриацию в случае выплат в пользу нерезидента.