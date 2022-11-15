Не только арбузы. Почему возвращение Херсона важно для экономики Украины — 7 фактов 15 ноября, 19:00 Эксклюзив НВ Херсон (Фото:Александр Ермоченко / REUTERS)

Овощи, зерно, яйца, вино, нефтепродукты, корабли — вот далеко не полный список продукции, которая появляется в Украине благодаря херсонским компаниям. Когда они заработают?



11 ноября, после почти восьми месяцев оккупации Украина вернула себе Херсон и всю правобережную часть области. Это не только военная победа, но и важный шаг к улучшению экономики страны. В регионе работает несколько крупных компаний, к тому же контроль над регионом важен для сохранения экспортного потенциала всей Украины. Итак, чем ценен Херсон и как быстро в регионе заработает бизнес?



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