Германия заработала на долгах Греции миллиарды евро

Германия с 2010 года заработала на покупке греческих облигаций в рамках программы Европейского центрального банка (ЕЦБ) и предоставлении кредитов около €2,9 млрд.

Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на ответ правительства ФРГ, передает DW.

В соответствии с заключенными соглашениями, прибыль стран, полученная ими в рамках программы ЕЦБ по выкупу греческих облигаций, должна быть перечислена Греции. Условием для начисления является проведение Афинами запланированных реформ и внедрение пакета мер экономии.

К 2017 году Немецкий федеральный банк в рамках программы ЕЦБ заработал около €3,4 млрд. При этом Греции и Европейскому стабилизационному механизму прибыль была перечислена только в 2013 (€527 млн) и в 2014 году (€387 млн). Кроме того, кредит Афинам по линии государственного банка KfW принес Берлину проценты в размере €400 млн.

Эксперт партии Союз-90/зеленые по бюджетным вопросам Свен-Кристиан Киндлер (Sven-Christian Kindler) призвал снизить долговое бремя Греции. По его словам, недопустимо санировать бюджет ФРГ миллиардными начислениями по процентам от греческих бумаг, считает он. По словам Киндлера, Греция принимала жесткие меры экономии и выполняла свои обязательства. Теперь Еврогруппа должна "выполнить свои обещания", заявил эксперт "зеленых".

Греция получает от структур Европейского союза и Международного валютного фонда (МВФ) финансовую помощь с 2010 года. Выплаты по третьему пакету в размере €86 млрд будут завершены в августе.

Афины потратят около €3,3 млрд на обслуживание кредитов. Часть остальных средств пойдет на создание резервного запаса для периода после окончания выплат по третьему пакету. После окончания выплат в рамках третьего пакета финансовой помощи кредиторы решили предоставить Греции дополнительные деньги, чтобы вновь открыть стране "полный доступ" к финансовым рынкам. 21 июня министры финансов стран Европы обсудят дальнейшее снижение долгового бремени Греции.