Германия увеличит финподдержку украинского Фонда энергоэффективности

Правительство Германии готово подписать соглашение с международной финансовой корпорации, входящей в группу Всемирного банка - IFC по вкладу дополнительных €10 млн для финансирования проектов Фонда энергоэффективности Украины.

Об этом сообщил вице-премьер-министр министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает пресс-служба министерства.

"Правительство Германии также согласовало имплементацию проекта технической помощи Украине по подготовке профессиональных энергоаудиторов и обучение сотрудников украинского Фонда энергоэффективности в сумме €4 млн", - отметил он.

Напомним, что 20 декабря 2017 года Кабмин создал государственное предприятие Фонд энергоэффективности. На финансирование данного Фонда в 2018 году в государственном бюджете предусмотрено почти 2 млрд грн.

Фонд создали с целью поддержки инициатив по энергоэффективности, внедрения инструментов стимулирования и поддержки осуществления мероприятий по повышению уровня энергетической эффективности зданий и энергосбережения, в том числе в жилом секторе.

Ранее в Европейском Союзе заявляли о возможности выделения Украине €100 млн на нужды Фонда.

Кроме того, правительство Германии выражало готовность к софинансированию Фонда и консультирование в его создании.

Впоследствии Кабмин поддержал подписание договора с Европейской комиссией о финансировании программы поддержки энергоэффективности в Украине, которая предусматривает выделение Украиной и ЕС €268 млн.