Германия пояснила свою позицию относительно газопровода Северный поток-2

Представитель правительства Германии Мартина Фиц заявила, что Берлин по-прежнему считает проект газопровода Северный потк-2 целесообразным, в первую очередь, он является экономическим.

"Канцлер неоднократно указывала на то, что в Германии диверсифицированное энергообеспечение и что мы планируем его развивать. Это означает, что газ мы получаем из разных стран - из России, Великобритании, Норвегии и Нидерландов. Потребность Германии в ближайшие годы, скорее, увеличится, и поэтому проект Северный поток-2 правительство считает целесообразным", - цитирует Фиц Интерфакс-Украина.

Представитель правительства добавила, что"проект является в первую очередь экономическим", при этом необходимо следить за тем, чтобы роль Украины как страны транзита сохранялась.

Напомним, что на немецком участке газопровода Северный поток-2 специальные корабли уже приступили к трубоукладке.

По данным немецких СМИ, президент РФ Владимир Путин в беседе с канцлером Германии Ангелой Меркель подтвердил готовность Кремля взять на себя финансирование строительства газопровода.

Такие заявления прозвучали на фоне информации о готовности администрации Дональда Трампа ввести санкции против энергокомпаний Германии и ряда других европейских стран, участвующих в строительстве газопровода Северный поток-2.

1 июля финансовый директор компании Nord Stream 2 Пол Коркоран заявил, что РФ может профинансировать строительство газопровода Северный поток-2 в случае введения США санкций в отношении европейских компаний, задействованных в проекте.

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