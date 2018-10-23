Генератор проектов и платформа для нетворкинга: КМЭФ налаживает диалог между украинским и иностранным бизнесом

18 и 19 октября 2018 года более двух тысяч участников пятого Киевского международного экономического форума (КМЭФ) обменивались идеями и опытом, находили партнеров, клиентов и инвесторов. КМЭФ подтвердил свою репутацию бизнес-события мирового уровня и мощной платформы для диалога украинских и иностранных бизнесменов, которая играет роль генератора новых инвестиционных проектов.

В форуме этого года приняли участие более 100 спикеров — известных предпринимателей, экономистов, инвесторов, представителей финансовых организаций и властей из более чем 30 стран мира. Для освещения деятельности форума его посетили более 150 представителей как украинских, так и зарубежных СМИ — из США, Великобритании, Германии, Польши, Франции.

Открыл форум Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он напомнил о росте ВВП Украины в течение десяти кварталов подряд и повышении позиций страны во многих глобальных рейтингах, но отметил, что мы можем и должны добиться еще большего роста, ведь Украина имеет большой нереализованный потенциал. Премьер-министр уверен в том, что человеческий капитал — это то, что способно помочь украинской экономике расти более чем на 5% в год. Поэтому один из приоритетов правительства — инвестиции в образование и подготовку профессиональных кадров.

Ключевой темой форума стало будущее государств и бизнеса в мире хай-тек — в условиях, когда прорывные технологии и быстрые трансформации сразу во многих секторах меняют правила игры даже на устоявшихся рынках. Эксперты из разных сфер дали свои прогнозы относительно того, какие изменения больше всего повлияют на жизнь человечества в ближайшие годы, и что следует делать бизнесу и государствам, чтобы воспользоваться вызовами новой эпохи. Вопрос человеческого капитала занимал важное место в дискуссиях, ведь для инноваций нужны таланты и развитые экосистемы, а не дешевый труд и сырье.

«Пять лет назад я предлагал иностранным инвесторам: приходите в Украину, потому что у нас дешевая рабочая сила и умные люди. Но сегодня эти преимущества не работают, потому что технологии важнее. Перед промышленностью стоят два вызова — роботизация и искусственный интеллект. Чтобы эффективно использовать эти инновации и выигрывать конкуренцию, компаниям необходимы талантливые специалисты. Поэтому важно обеспечить все возможные условия, чтобы таланты оставались в стране и создавали здесь успешные команды», — комментирует инициатор КМЭФ, основатель инвестиционной группы UFuture Василий Хмельницкий.

КМЭФ играет важную репутационную роль — он представляет Украину иностранному бизнесу

Иностранные инвесторы также отметили богатый кадровый потенциал нашей страны. В частности, Хосе Мануэль Энтреканалес, главный исполнительный директор компании ACCIONA, которая в этом году вошла в Украину с большими инвестициями в возобновляемую энергетику, отметил, что «в Украине намного больше талантов, чем обычно можно найти в развивающихся странах».

Василий Хмельницкий отметил еще один аспект новой эпохи: «Сегодня многие крупные компании в Украине внедряют инновации. Одним из результатов этого процесса станет сокращение рабочих мест. Поэтому государству нужно поддерживать малых и средних предпринимателей — именно они могут создать миллионы рабочих мест и сбалансировать ситуацию на рынке труда».

КМЭФ играет важную репутационную роль — он представляет Украину иностранному бизнесу. Форум помогает украинским и зарубежным предпринимателям познакомиться лично, найти общий язык и интересы, договориться о развитии совместных проектов. Для участия в КМЭФ-2018 в Киев, как и в прошлые годы проведения форума, прибыли делегации потенциальных инвесторов — из Италии, Испании и др.

Участники панельных дискуссий КМЭФ-2018 много внимания уделили глобальной конкуренции и трансформациям, которые необходимо воплощать бизнесу в различных сферах для выживания в современных условиях. Отраслевые специалисты и предприниматели также искали во время форума ответы на острые текущие вопросы отечественной экономики. Среди них: создание экосистемы инноваций для удержания квалифицированных кадров в стране, поиск ресурсов для развития транспортной инфраструктуры, взаимодействие малого, среднего и крупного бизнеса, внедрение новейших технологий в агросекторе и т. п.





Киевский международный экономический форум (Kyiv International Economic Forum, KIEF) — постоянно действующая площадка для формирования стратегии экономического развития Украины. Ориентирован на организацию диалога экспертов, бизнеса и власти, заимствование лучшего мирового опыта, создание «дорожной карты» развития и содействие конвертации идей в реальные действия. Сайт форума: www.forumkyiv.org.