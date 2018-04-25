Газпром заявил о новом газопроводе в обход Украины

Российский монополист – компания Газпром – не исключает строительства нового газопровода Северный поток-3, если Евросоюз подтвердит потребность в российском газе.

Об этом заявил заместитель председателя правления Газпрома Александр Медведев в интервью России 24, передает Коммерсантъ.

"Мы всегда говорили, что мы поставим газа Европе столько, сколько будет необходимо. У нас есть запасы подтвержденные, у нас есть транспорт, мы строим новые транспортные маршруты. Если Европа заявит свои потребности, готова будет подписать необходимые контракты, то я не исключаю, что потребуются еще новые газотранспортные проекты – Северный поток-3, например", – сказал Медведев.

Сейчас строится вторая линия газопровода Северный поток. Северный поток - 2 - российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже имеющимся Северным потоком - 55 млрд куб. м газа. Ожидается, что он будет введен в эксплуатацию в 2019 году.

Северный поток - 2 пройдет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачки газа через Украину и другие транзитные страны.