Газпром заявил о финальной стадии строительства газопровода в обход Украины

Российский монополист Газпром уже через месяц завершит строительство первой нитки газопровода Турецкий поток, который предназначен для перевода снабжения западной части Турции на поставки из России в обход украинского транзита.

Об этом заявил председатель правления Газпрома Алексей Миллер в Анкаре, передает агентство Интерфакс.

"Все идет по плану. Могу сказать, что на сегодняшний день уложено 1047 км в двухниточном исполнении, это 55% общей протяженности морской части газопровода. То, что касается первой нитки - построено 827 км, и буквально в первой декаде мая мы закончим укладку первой нитки газопровода. Остается построить приемный терминал и вторую нитку", - указал он.

Накануне Миллер заявил, что после запуска газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.

Газпром строит газопровод Турецкий поток через Черное море для сокращения транзита через Украину: одна нитка Турецкого потока мощностью 15,8 млрд куб. м. газа в год предназначена для турецкого рынка; вторая, такой же мощности, - для рынка Центральной и Южной Европы.

Протяженность каждой нитки морской магистрали - более 900 км. В конце 2016 года Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по проекту Турецкий поток. Строительство первой нитки газопровода должно быть завершено в марте 2018 года, а второй - в 2019 году.

Инвестиции Газпрома в проект Турецкого потока на 2018 год запланированы в размере 182,4 млрд рублей (около $3,2 млрд) против 92,8 млрд рублей (около $1,6 млрд) в 2017 году. Стоимость строительства Турецкого потока оценивают в $6 млрд.

Газпром начал строительство в Черном море газопровода Турецкий поток 7 мая 2017 года.

Отметим, что Европейский Союз и секретариат Энергетического сообщества публично выступили за сохранение транзита газа через газотранспортную систему Украины.