Газпром заявил о финальной стадии строительства газопровода в обход Украины

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Строительство первой нитки Турецкого потока будет завершено через месяц
Фото: Ben936 via flickr

Строительство первой нитки Турецкого потока будет завершено через месяц

Российский монополист Газпром уже через месяц завершит строительство первой нитки газопровода Турецкий поток, который предназначен для перевода снабжения западной части Турции на поставки из России в обход украинского транзита.

Об этом заявил председатель правления Газпрома Алексей Миллер в Анкаре, передает агентство Интерфакс.

"Все идет по плану. Могу сказать, что на сегодняшний день уложено 1047 км в двухниточном исполнении, это 55% общей протяженности морской части газопровода. То, что касается первой нитки - построено 827 км, и буквально в первой декаде мая мы закончим укладку первой нитки газопровода. Остается построить приемный терминал и вторую нитку", - указал он.

Накануне Миллер заявил, что после запуска газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.

Газпром строит газопровод Турецкий поток через Черное море для сокращения транзита через Украину: одна нитка Турецкого потока мощностью 15,8 млрд куб. м. газа в год предназначена для турецкого рынка; вторая, такой же мощности, - для рынка Центральной и Южной Европы.

Протяженность каждой нитки морской магистрали - более 900 км. В конце 2016 года Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по проекту Турецкий поток. Строительство первой нитки газопровода должно быть завершено в марте 2018 года, а второй - в 2019 году.

Инвестиции Газпрома в проект Турецкого потока на 2018 год запланированы в размере 182,4 млрд рублей (около $3,2 млрд) против 92,8 млрд рублей (около $1,6 млрд) в 2017 году. Стоимость строительства Турецкого потока оценивают в $6 млрд.

Газпром начал строительство в Черном море газопровода Турецкий поток 7 мая 2017 года.

Отметим, что Европейский Союз и секретариат Энергетического сообщества публично выступили за сохранение транзита газа через газотранспортную систему Украины.

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