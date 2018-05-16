Газпром увеличил поставки газа на оккупированный Донбасс

Российский монополист компания Газпром за первые три месяца 2018 года поставил на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей 1,2 млрд куб. м газа, что на 12% больше, чем в первом квартале 2017 года (1,1 млрд куб. м) и на 24,8% больше, чем в январе-марте 2016 года (995 млн куб. м).

Об этом компания сообщила в своей отчетности, передает агентство Интерфакс-Украина.

Отметим, что в 2016 году Газпром заявил о поставках на неподконтрольные Украине территории Луганской и Донецкой областей 2,4 млрд куб. м газа, что на 40,6% или на 0,7 млрд куб. м больше, чем в 2015 году.

Кроме того, в конце июня 2017 года российский монополист сообщил, что поставил на оккупированный Донбасс газ объемом 5,5 млрд куб. м. на сумму более $1 млрд.

Следует отметить, что руководство Газпрома неоднократно заявляло, что поставки газа в ОРДЛО продолжаются на основании контракта с Нафтогазом от 2009 года.

В феврале этого года Газпром заявил, что задолженность Нафтогаза за поставляемый газ с 2013 года до первого квартала 2017 года составляет $3,3 млрд.

В свою очередь, Нафтогаз неоднократно заявлял, что будет оплачивать Газпрому лишь заказанные и принятые поставки природного газа, тогда как декларируемые им поставки газа на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей к таковым не относятся.

В Нафтогазе отмечали, что компания не принимает газ по контракту с Газпромом на ГИС Прохоровка и Платово на границе с РФ.

Напомним, что Стокгольмский арбитраж отказался обязывать Украину платить за газ, который Газпром самовольно поставлял на неконтролируемые территории Донбасса, но "долг" записывал на Нафтогаз.

В конце февраля этого года Газпром прекратил выставлять счета Нафтогазу за поставки газа в оккупированные районы Донбасса.