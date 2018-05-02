Газпром построил новый газопровод в обход Украины

30 апреля российский монополист Газпром у черноморского побережья Турции завершил укладку морского участка первой нитки газопровода Турецкий поток.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Газпром строит газопровод Турецкий поток через Черное море для сокращения транзита через Украину: одна нитка Турецкого потока мощностью 15,8 млрд куб. м. газа в год предназначена для турецкого рынка; вторая, такой же мощности, – для рынка Центральной и Южной Европы.

Протяженность каждой нитки морской магистрали – более 900 км. В конце 2016 года Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по проекту Турецкий поток. Строительство первой нитки газопровода планировалось завершить в марте 2018 года, а второй – в 2019 году.

Инвестиции Газпрома в проект Турецкого потока на 2018 год запланированы в размере 182,4 млрд рублей (около $3,2 млрд) против 92,8 млрд рублей (около $1,6 млрд) в 2017 году. Стоимость строительства Турецкого потока оценивают в $6 млрд.

Средняя скорость строительства на глубоководье, которое ведет судно Pioneering Spirit, составила 4,3 км в день. Максимальная производительность – 5,6 км в сутки – была достигнута дважды в феврале этого года, сообщает Газпром.

"С 7 мая 2017 года, когда началась трубоукладочная кампания, суммарно по двум ниткам построен уже 1161 км морского газопровода, что составляет 62% от его общей протяженности", - цитирует пресс-служба председателя правления Газпрома Алексея Миллера.

Газпром начал строительство в Черном море газопровода Турецкий поток 7 мая 2017 года.

Недавно Миллер заявил, что после запуска газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.

При этом, что Европейский Союз и секретариат Энергетического сообщества публично выступили за сохранение транзита газа через газотранспортную систему Украины.