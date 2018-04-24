Газпром попросил Нафтогаз обосновать новые условия транзита

Российский Газпром и Нафтогаз Украины пока не приступали к переговорам о будущем транзита российского газа через Украину – есть лишь консультации на эту тему. При этом российский монополист просит украинскую сторону внести ясность по поводу условий транзита после 2019 года, когда заканчивается срок действия контракта.

Об этом в Берлине заявил заместитель председателя правления Газпрома Александр Медведев, передает Интерфакс.

"Текущий контракт ни при каких условиях, даже при смене Солнца и Луны, продлеваться не будет... Но это не значит, что транзита не будет", - сказал он, добавив при этом, что предметных переговоров с Нафтогазом "пока нет, есть консультации".

Медведев напомнил, что Украина еще не выполнила требования Европейского Энергосообщества по разделению ГТС, в связи с чем у Газпрома пока нет понимания, на каких принципах будет организован транзит, какой будет тариф.

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"Украина должна обосновать экономическую привлекательность транзита через свою территорию... Итогом мог бы стать не только объем, но и условия транзита", - заявил зампредправления Газпрома.

При этом он подчеркнул, что предложение Украины должно учитывать "сдвиг нашего центра газодобычи": "Это относится не только к ставкам и объемам тарифа - очень много экономических условий транзита".

Ранее в Нафтогазе сообщили, что проводят переговоры с Газпромом относительно нового транзитного контракта, втречи проходяти "в среднем раз в месяц". По словам главного коммерческого директора, украинская сторона "четко говорит Газпрому", что если не будет транзита через Украину после 2020 года, то Нафтогаз будет требовать увеличения транзитного тарифа уже сегодня с тем, чтобы экономическое обесценение украинской ГТС в случае отсутствия транзита было возмещено уже сейчас.