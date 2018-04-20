Газпром подал иск в Стокгольмский арбитраж о расторжении контрактов с Нафтогазом

В российской компании заявили, что переговоры с Нафтогазом не дали результату

Российский монополист компания Газпром направила в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов c Национальной акционерной компанией Нафтогаз Украины на поставку газа и его транзит через территорию Украины, пишет Интерфакс-Украина.

В российской компании считают, что переговоры на этот счет с Нафтогазом Украины к результату не привели.

В связи с этим председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что Газпром готов вести переговоры с Нафтогазом Украины о транзите газа после 2019 года. При этом, Украина должна обосновать экономическую целесообразность транзита через свою территорию.

Напомним, в декабре 2017 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.

28 февраля 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

Окончательная сумма расчетов между компаниями с учетом взаимозачета составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

2 марта компания Газпром начала немедленную процедуру расторжения контрактов с Национальной акционерной компанией Нафтогаз Украины на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже.

Позже Нафтогаз призвал украинцев уменьшить потребление газа в связи с нарушением Газпромом своих обязательств по транзиту газа через газотранспортную систему Украины.

Отметим, что Минэнергоугля ввело временное ограничение потребления газа в Украине из-за дисбаланса в 15-20 млн куб. м в сутки.

2 марта компания Нафтогаз Украины подписала контракт с польской нефтегазовой компанией PGNiG о срочных поставках газа после того, как российский Газпром отказался от поставок в Украину.

2 и 3 марта вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович провел консультации с украинской и российской стороной относительно газового спора.

5 марта Газпром официально направил уведомление в Нафтогаз Украины о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.