Газпром обязали платить за транзит газа ежегодно - Коболев

В Нафтогазе заявили, что если российская компания не выполнит прописанный в контракте объем по транзиту, то на него вновь подадут иск в арбитраж

Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста компанию Газпром платить за транзит по территории Украины 110 млрд куб. м газа ежегодно.

Об этом сообщил глава Национальной акционерной компании Нафтогаз Украина Андрей Коболев в ходе 14-й ежегодной инвестиционной конференции, организованной компанией Dragon Capital 1 марта в Киеве.

По его словам, если российская компания не выполнит прописанный в контракте объем по транзиту 110 млрд куб. м в год, то Нафтогаз вновь подаст иск в арбитраж и в более краткие сроки отсудит у Газпрома компенсацию за невыполнение условий контракта.

"Насколько я понимаю решение, то, что мы получили, не является классическим ship-or-pay. У нас, к сожалению, его не было в контракте, у нас есть некий оставшийся гибрид... Мы ожидаем, что в 2018-2019 годах Газпром или выполнит это условие, или мы таким же образом легко докажем это в трибунале и за гораздо более короткий срок эти деньги истребуем", - добавил Коболев.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз Украины выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа.

Так, арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

В свою очередь, Газпром подтвердил решение Стокгольмского арбитража о компенсации государственной компании Нафтогаз Украины в сумме $4,6 млрд и выразил несогласие с данным решением.

Как известно, претензии Нафтогаза к Газпрому составляли около $18 млрд по транзитному контракту в части недопоставки и недоплаты за услуги по транзиту через ГТС Украины в 2009-2016 годах. Украинская компания требовала привести данный контракт в соответствие с европейским антимонопольным и энергетическим законодательством, обязать Газпром предоставлять шиппер-коды. В то же время Газпром подал встречный иск на сумму около $7 млн.

Напомним, Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам, заявили в украинской компании 22 декабря 2017 года. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.

В частности, украинская сторона добилась отмены требований Газпрома "бери или плати" на $56 млрд.

Кроме того, Стокгольмский арбитраж снизил цену газа для Украины, приобретаемого у Газпрома.

Суд также отказал Газпрому в требовании возложить на Украину обязанность платить за газ, который РФ самовольно поставляет на неконтролируемые территории Донбасса.

Впрочем, решением арбитража по контракту по поставкам газа, Нафтогаз должен выплатить Газпрому около $2 млрд задолженности за поставленный газ в предыдущие периоды.

В то же время еще ранее, в ноябре 2017 года, Газпром подал апелляцию об оспаривании и частичной отмене решения Стокгольмского арбитража относительно продажи-покупки газа.

В январе 2018 года украинская сторона предложила российскому монополисту провести взаимозачет штрафных санкций. Окончательные суммы расчетов между компаниями станут известны после второго решения суда - по контракту о транзите газа.

В свою очередь Европейский Союз намерен провести с Украиной и Россией трехсторонние переговоры относительно продолжения транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему после финального решения Стокгольмского арбитража. Срок действия 10-летнего контракта на транзит между Нафтогазом и Газпромом заканчивается в 2019 году.