Газета Верховной Рады официально опубликовала закон о госбюджете-2019 - текст Сегодня, 11:21 78 Цей матеріал також доступний українською Минимальная заработная плата с 1 января составит 4173 грн

Закон Украины о Государственном бюджете Украины на 2019 официально опубликовали в газете Верховной Рады Украины Голос Украины.

Отмечается, что закон № 2629-VIII о бюджете на 2019 вступит в силу 1 января.

Кроме того, издание обнародовало текст закона.

Согласно с текстом закона, минимальная заработная плата с 1 января составит 4173 грн.

Законом предусмотрены доходы – 1 трлн 26 млрд 131 млн 809,2 тыс. грн, в том числе доходы общего фонда – 928 млрд 507 млн 915 тыс. грн и доходы специального фонда – 97 млрд 623 млн 894,2 тыс. грн.

Расходы – 1 трлн 112 млрд 129 млн 997,6 тыс. грн, в том числе расходы общего фонда – 1 трлн 5 млрд 767млн 548,6 тыс. грн и расходы специального фонда – 106 млрд 362 млн 449 тыс. грн.

Прожиточный минимум в месяц на одного человека с 1 января составит 1853 гривны, с 1 июля – 1936 гривен, с 1 декабря – 2027 гривен.

В госбюджете предусмотрено выделить 102 млрд 489 млн 246,5 тыс. грн для нужд нацбезопасности и обороне, в Пенсионный фонд – 167 млрд 512 млн 912,5 тыс. грн.

На здравоохранение выделено 39 млрд 350 млн 75,6 тыс. грн.

Кот в мешке. Что заложено в бюджет–2019

Напомним, 18 октября Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект бюджета на 2019 год.