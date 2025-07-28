Виновата Россия. Госпродпотребслужба рассказала о нашествии саранчи в Украине

Ситуация с нашествием саранчи в некоторых регионах Украины является контролируемой. Она вызвана войной, климатическими изменениями и разрушением экосистем.

Об этом в интервью изданию latifundist рассказал заместитель председателя Госпродпотребслужбы Вадим Чайковский.

По его словам, вспышки на территории Украины происходят ежегодно, они были и в прошлом, и в позапрошлом годах.

«Их причиной является ряд факторов, которые на сегодня стали еще более острыми. Это повышение среднесуточной температуры, изменение природно-климатических условий, объективные условия», — сообщил Чайковский — «И давайте говорить, как оно есть на самом деле — в наибольшей степени это война».

Нашествию саранчи также способствовали заброшенные земли вблизи линии соприкосновения и разрушение Каховской ГЭС.

«Нашествие саранчи — следствие экоцида России против Украины. Да и не только против Украины, а и против всего мира. Обратите внимание, в 2022—2025 годах вспышки происходили в регионах, где ведутся боевые действия с россиянами», — сообщил он. — «В 2024 году это был Слобожанский поселковый совет Чугуевского района Харьковской области, там был введен особый режим защиты растений».

По словам Чайковского, в 2023 году очаги размножения саранчи обнаруживали в Донецкой, Запорожской, Херсонской областях, но масштабы были меньше.

А в далеких 2010−2011 годах были вспышки в Одесской, Николаевской, Днепропетровской областях, добавил он.

«Тогда тоже фиксировались очаги мигрирующей саранчи, когда она „становится на крыло“ и быстро распространяется в соседних регионах. К сожалению, пока идет война, до тех пор будут вспышки саранчи», — рассказал он. — «Их естественный враг — птицы. Вблизи линии боевых действий птиц нет, потому что они убегают от взрывов и обстрелов. А саранча обстрелов не боится, размножается и разлетается по региону».

Чайковский отметил, что ситуация является контролируемой, однако есть проблемы, особенно на линии соприкосновения.

При этом они будут продолжаться, пока вблизи линии боевого соприкосновения не будет естественных врагов саранчи.

«Просто пример: Пакистан поборол одно из нашествий саранчи за счет того, что сельские жители выпустили со дворов своих уток, и насекомых просто съели», — сообщил он. — «Мало того, в Запорожской области рассказывают, что утки ловят только саранчу и больше ничего не хотят есть. Это очень высокобелковые насекомые, у них много естественных врагов».

Как сообщалось, в Запорожской и Херсонской областях продолжаются активные мероприятия по локализации и ликвидации очагов опасных вредителей — перелетной саранчи (Locusta migratoria) и египетской саранчи (Anacridium aegyptium).

Кроме того, в Днепропетровской области получено сообщение об обнаружении саранчи и проводятся обследования, а в Одесской области усилен мониторинг, сообщили в Госпродпотребслужбе.