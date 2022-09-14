В Раду внесли проект госбюджета на 2023 год
Верховная Рада (Фото:НВ)
В Верховную Раду в среду, 14 сентября, внесли проект государственного бюджета на 2023 год.
Как сообщает пресс-служба парламента, документ зарегистрировали под № 8000. Текста законопроекта пока нет на сайте Рады.
Народный депутат от Голоса Ярослав Железняк написал в Telegram, что в течение недели в парламенте пройдет представление проекта бюджета вместе с бюджетной декларацией.
Кабинет министров утвердил проект госбюджета-2023 накануне. Почти 50% бюджета — более 1,1 трлн грн — направят на оборонный сектор. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал подробности о проекте госбюджета:
- 35% расходов в проекте госбюджета (больше 800 млрд грн) пойдут на пенсии, субсидии, помощь малообеспеченным семьям, выплаты ВПЛ, расходы на медицину и образование;
- расходы на содержание органов госвласти сократят на 11,6 млрд грн по сравнению с этим годом (сотрудников сокращают, урезают зарплаты и премии);
- будет создан Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии России в размере не менее 19 млрд грн. Предусмотрены 24 млрд грн на компенсацию расходов для местных бюджетов из-за российской агрессии;
- доходы составят 1,28 трлн грн, расходы — 2,57 трлн грн, ежемесячный дефицит оценивают в более 3 млрд долларов. Больше трети бюджета сейчас помогают финансировать партнеры Украины;
- средняя зарплата составит примерно 18,5 тыс. грн, инфляция может достичь 30%, среднегодовой курс доллара — 42 грн.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.