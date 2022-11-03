Идут на рекорд. Бюджетный комитет одобрил госбюджет на 2023 год 3 ноября, 09:47 До принятия бюджета осталось только голосование в сессионном зале (Фото:НВ)

Бюджетный комитет Верховной Рады одобрил ко второму чтению проект бюджета на 2023 год.

Как сообщил председатель Бюджетного комитета Юрий Аристов, на комитете присутствовали председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия, министр финансов Сергей Марченко и его заместители.



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До принятия бюджета осталось только голосование в сессионном зале, написал Аристов.

«Надеюсь на конструктивную позицию коллег, которая позволит не только установить рекорд по наиболее раннему принятию бюджета в истории Украины. Самое главное — это обеспечить финансовую безопасность страны, которая борется за свою свободу и независимость», — написал нардеп.

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что ко второму чтению в бюджет добавились расходы на: Секретариат уполномоченного ВРУ по правам человека (+116 млн грн), финансирование политических партий (+519,4 млн грн), телеканал Рада и газета Голос Украины (+120 млн грн), а также дополнительные 63 млн грн на Специализированную антикоррупционную прокуратуру и почти 40 млн грн — на мероприятия по приватизации.

Ранее сообщалось, что до второго чтения Кабмин скорректировал прогноз роста ВВП на 2023 год в сторону консервативного сценария — до 3,2% вместо 4,6%. Прогноз инфляции в Кабмине снизили с 30 до 28%.

Госбюджет на 2023 год планируется с учетом 1,3 трлн грн доходов. В Кабмине предложили увеличить доходную часть более чем на 50 млрд грн благодаря скорректированным макропоказателям и налоговым изменениям.

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