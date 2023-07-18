Больше оптимизма. Goldman Sachs пересмотрел оценку вероятности рецессии в США 18 июля, 15:30 Goldman Sachs улучшил прогнозы развития экономики США на ближайший год (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

Аналитики Goldman Sachs Group снизили оценку вероятности рецессии в США.

Теперь они оценивают вероятность наступления рецессии в американской экономике в ближайшие 12 месяцев в 20% против прежней оценки в 25%, сообщает CNBC.

Рост оптимизма вызван лучшими, чем ожидалось, статистическими данными.

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«Главной причиной снижения (вероятности рецессии, — ред.) стал тот факт, что недавние данные укрепили нашу уверенность в том, что снижение инфляции до приемлемого уровня не потребует рецессии», — сказано прогнозе.

Темпы роста потребительских цен в США в июне упали до 3%, обновив минимум за два года. Федрезерв все равно повысит ключевую ставку на 25 базисных пунктов в июле, однако на этом цикл ужесточения денежно-кредитной политики может закончиться.

Экономисты Goldman Sachs полагают, что темпы роста американской экономики во втором квартале 2023 года могут составить около 2,6%. В первом квартале ВВП США увеличился на 2% в пересчете на годовые темпы.

Ранее сообщалось, что Федеральная резервная система провела стресс-тестирование крупнейших банков США и выяснила, что у них есть хорошие шансы пережить рецессию.

О возможном наступлении рецессии в мировой и американской экономике говорят с конца 2022 года.

В марте 2023 года рейтинговое агентство Moody’s снизило прогноз для банковской системы США со стабильного до негативного.