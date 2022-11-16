Рекорд с 1981 года. Годовая инфляция в Британии достигла 11% 16 ноября, 11:48 Британская инфляция достигла 41-летнего максимума (Фото:REUTERS/Toby Melville/File Photo)

Британская инфляция достигла 41-летнего максимума. Потребительские цены выросли на 11,1% в годовом выражении. Это самый большой показатель с октября 1981 года и большой скачок с 10,1% в сентябре.

Как сообщает Reuters со ссылкой на данные управления национальной статистики Британии, инфляция выросла бы примерно до 13.8% в октябре, если бы правительство не вмешалось, чтобы ограничить цену на счета за электроэнергию для домохозяйств до 2,500 фунтов в год в среднем.

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Экономисты, опрошенные изданием, прогнозировали, что уровень инфляции возрастет до 10.7%.

Между тем, в британском управлении национальной статистики подчеркивают, что домохозяйства с низким уровнем дохода сталкиваются с большим ударом от инфляции, чем богатые, поскольку энергия и продукты занимают большую долю их расходов.

Британский министр финансов Джереми Хант, на днях должен представить новый бюджет на следующий год, в ответ на эти данные сказал, что для борьбы с ростом цен нужны «жесткие, но необходимые» решения.

Напомним, недавно директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика находится на пике глобальной инфляции.

Инфляция в Турции впервые за 25 лет превысила 85%. Потребительская инфляция в США по итогам сентября выросла сильнее прогнозов и снова побила сорокалетний рекорд, а Федрезерв США повысил базовую ставку в шестой раз с начала года.

В то же время в еврозоне инфляция также установила новый рекорд — в октябре потребительские цены подскочили на 10,7% по сравнению с прошлым годом, что значительно превысило среднюю оценку в 10,3%.

По прогнозу Morgan Stanley, Великобритания и страны еврозоны, скорее всего, в следующем году столкнутся с рецессией. Спастись от нее, возможно, удастся разве что Соединенным Штатам, имеющим устойчивый рынок труда.

В Украине инфляция в октябре выросла до 26,6% в годовом выражении.