«Вся надежда на Китай». 2023 год будет сложным, треть всего роста мировой экономики придется на КНР — глава МВФ 27 марта, 09:03 Кристалина Георгиева, директор-распорядитель МВФ (Фото:instagram.com/kristalina.georgieva)

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила о возросших рисках для мировой финансовой стабильности и призвала правительства к сохранению бдительности.

Директор-распорядитель МВФ подтвердила свое мнение о том, что 2023 год станет еще одним сложным годом, когда глобальный рост замедлится до уровня ниже 3% из-за последствий пандемии, войны в Украине и ужесточения денежно-кредитной политики. Об этом она заявила на Форуме развития Китая, сообщает Reuters.

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По словам Георгиевой, даже при более оптимистичных прогнозах на 2024 год глобальный рост останется значительно ниже своего исторического среднего показателя в 3,8%, а общий прогноз остается слабым.

МВФ, предсказавший глобальный рост на 2,9% в 2023 году, должен опубликовать новые прогнозы в апреле.

Георгиева сказала, что политики в странах с развитой экономикой решительно отреагировали на риски для финансовой стабильности после краха ряда банков, но даже в этом случае необходима бдительность.

«Поэтому мы продолжаем внимательно следить за развитием событий и оцениваем возможные последствия для перспектив мировой экономики и глобальной финансовой стабильности», — сказала она, добавив, что МВФ уделяет пристальное внимание наиболее уязвимым странам, особенно странам с низким уровнем дохода и высоким уровнем долга.

Она также предупредила, что геоэкономическая фрагментация может разделить мир на соперничающие экономические блоки, что приведет к «опасному разделению, которое сделает всех беднее и менее защищенными».

Георгиева сказала, что сильный экономический подъем Китая с прогнозируемым ростом ВВП на уровне 5,2% в 2023 году дает некоторую надежду мировой экономике, при этом ожидается, что на Китай в 2023 году будет приходиться около одной трети мирового роста.

По оценкам МВФ, каждый 1 процентный пункт роста ВВП в Китае приводит к увеличению на 0,3 процентного пункта роста в других странах Азии.

Ранее Кристалина Георгиева заявляла, что усиливающаяся фрагментация мировой экономики может привести к сокращению мирового ВВП на 7%.