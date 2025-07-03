Соглашение о недрах с США. Гигантское месторождение лития в Украине станет первым проектом в рамках совместного инвестирования

Первым проектом соглашения о полезных ископаемых с США станет литиевое месторождение Добра в Кировоградской области (иллюстративное фото) (Фото: telecomtv.com)

Комиссия по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции приняла решение о целесообразности объявления конкурса в рамках соглашения о недрах между Украиной и США на литиевое месторождение Добра в Кировоградской области.

Об этом в Facebook сообщила первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко.

Свириденко сообщила, что накануне Дня независимости США Президент Владимир Зеленский встретился с представителями американского бизнеса в Украине — членами Американской торговой палаты в Украине. По ее словам, это компании из разных сфер — от Boeing, Microsoft, Pfizer, Shield AI до CRH, McDonald’s и Horizon Capital.

«В центре разговора с бизнесом — темы, которые нас объединяют. Одна из них — Инвестиционный фонд восстановления, созданный по нашему соглашению с США. Совместно с Минфином США и DFC ставим четкую цель: реализовать не менее трех пилотных проектов в течение первых 18 месяцев», — отметила Свириденко. — «Движение уже началось. Комиссия по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции (СРП) на днях приняла решение о целесообразности объявления конкурса на литиевый участок Добра в Кировоградской области».

По ее словам, в ближайшее время планируется наработать все условия конкурса.

«Это месторождение потенциально подпадает под мандат инвестфонда», — добавила Свириденко. — «Его разработка может стать первым пилотным проектом в рамках совместного инвестирования».

Она сообщила, что на встрече представитель американской компании TechMet акцентировал, что в случае победы в соответствующем конкурсе его компания готова не только искать и добывать литий в Украине, но и построить мощности для его обогащения.

Как сообщалось, литиевое месторождение Добра в Кировоградской области может стать первым совместным проектом в рамках соглашения о недрах между Украиной и США.

По информации издания The New York Times, власти Украины 16 июня согласовали начало процесса по допуску частных компаний к разработке государственного участка литиевых руд Добра в рамках подписанного 30 апреля соглашения с США о совместной добыче полезных ископаемых.

По словам источников, правительство Украины согласилось начать разработку рекомендаций по открытию торгов для компаний на право добычи лития в месторождении Добра (Кировоградская область) — одного из крупнейших в стране месторождений лития (минерала, необходимого для производства электрических батарей).

Среди вероятных претендентов — консорциум инвесторов, в который входят энергетическая инвестфирма TechMet, частично принадлежащая правительству США, и друг президента Трампа миллиардер Рональд С. Лаудер. Как напоминает NYT, они давно проявляли интерес к месторождению Добра, призывая президента Украины Владимира Зеленского открыть торги еще в конце 2023 года.

В конце мая Украина и США официально запустили Фонд реконструкции в рамках соглашения о недрах.

Инфографика: NV

30 апреля США и Украина подписали соглашение о создании украино-американского инвестиционного фонда восстановления с распределением участия 50/50.