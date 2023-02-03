«Надо ломать хребет». Есть враги страшнее русских — интервью NV с Гетманцевым о коррупционных скандалах на таможне и в налоговой 3 февраля, 18:04 Эксклюзив NV Даниил Гетманцев, глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики (Фото:НВ)

Есть враги, которые гораздо страшнее, чем даже русские, предполагает председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

В интервью Radio NV он высказался по поводу скандальных обысков и увольнений на таможне и в налоговой из-за коррупции в этих органах.

— У руководителя налоговой службы Киева Оксаны Датий прошли обыски. И ее разоблачили на многих миллионных сделках. ГБР провело обыски по месту жительства и работы фигурантки. Были найдены наличные деньги — сотни тысяч, в долларах, в евро, в гривнях, элитные часы, автомобили, в том числе и записки желаний, которые широко обсуждались в соцсетях. Но, похоже, подозрений ей не выдвинули. Что вам известно об этом деле и о масштабах хищений?

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— На самом деле, нельзя не приветствовать такие действия правоохранителей. Собственно антикор — это то, что мы сами от себя требуем и требуют партнеры. Мы понимаем: если мы хребет этой клановой системе не сломаем, то можем просто не выжить как страна.

В то же время я хотел бы напомнить, что реально (а не в виде тренда, не на словах) борьба с коррупцией в налоговой началась еще год назад, до войны. И продолжалась в течение всего 2022 года. Был полностью перезагружен центральный аппарат Государственной налоговой службы. Уволены уже 28 руководителей областей. Руководство семи регионов перезагружено полностью.

Это не сопровождалось каким-то пиаром, шоу. Это происходило достаточно тихо, но работа в 2022 году шла беспрецедентная.

Скажем, если какого-то человека поймали на взятке, то в отставку уходило все руководство этого человека. И это было совсем четкое правило для всей системы.

Я лично встречался в 2022 году с двумя генеральными прокурорами и просил организовать работу по чистке рядов Государственной налоговой службы. Поэтому, безусловно, лучше поздно, чем никогда. Главное, чтобы то, что мы видим сейчас, не превратилось в очередное шоу обысков с пшиком в результате.

— Вы говорите, что в течение года проходила тихая такая работа, а сейчас мы видим все же в прессе информационную кампанию…

— Да. Мы видим обширную информационную кампанию, которая мне на самом деле не совсем понятна. Мне хотелось, чтобы действительно сотрудники правоохранительных органов отрабатывали свою работу, а не работали специалистами по СММ или пиару.

О чем я говорю сейчас. Есть статистика по возмещению НДС в городе Киеве, она открыта. В 2022 году было возмещено 4,9 миллиарда гривен НДС. Вместе с тем, из заявлений правоохранителей мы видим, что подозревают эту женщину, которая уже уволена, насколько я знаю, из налоговой города Киева, в мошенничествах с возмещением НДС на сумму 30 миллиардов. Всего в Украине за 2022 год было 84 миллиарда возмещено. Я понимаю, что сумма в 30 миллиардов воспринимается очень хорошо, но давайте как-то с математикой подружим ее.

— Вы считаете, что 30 миллиардов — это сумма хищения слишком большая и нереальна? Ваш коллега, нардеп Ярослав Железняк, тоже высказался об этой сумме. Он считает, что это может быть, но это системная история. И он пообещал, что комитет этим будет заниматься, разберет на молекулы, обсудит. Было ли это обсуждение?

— Как раз об этом хочу сказать. Меня лично шокировала такая сумма, потому что на самом деле в войну в 2022 году благодаря слаженной работе и бизнесу и налоговой удалось собрать налогов на два миллиарда долларов — больше, чем в 2021 мирном году. И именно благодаря тому, что системная коррупция была искоренена.

Я знаю точно, что определенная «местечковая» коррупция осталась на местах и ее нужно искоренять. Собственно, об этом я и говорил с правоохранителями неоднократно. И мне казалось, что мы добились в этом единого видения.

Вместе с тем, этот киевский кейс очень интересен с точки зрения определенных объявленных публично цифр и реальности, что там есть на самом деле.

Поэтому я поддерживаю всячески Ярослава Железняка в его предложении разобрать на молекулы этот кейс на временной следственной комиссии, которая имеет достаточно для этого полномочий — и для допросов, и для истребования документов. И выяснить, в чем там дело, кто там замешан, какие там 30 миллиардов или 30 миллиардов, чтобы каждый нес ответственность за то, что он сообщает обществу.

И действительно, если там есть мошенники, довести это дело до суда. Потому что человека уволили, а дальше — что? Это сколько было таких увольнений, сколько таких обысков было, ничем не завершавшихся? Мне кажется, что надо как-то все эти моменты доводить до логического завершения.

Поэтому я приглашу вас, прессу, экспертов, потому что все это будет происходить открыто. На следующей неделе будет заседание. Думаю, мы все разберем.

— Еще обсудим отставки в таможенной службе: кто-то уволен, кто-то отстранен. Каковы главные причины этих кадровых решений? В чем вина этих людей, по вашему мнению?

— В отличие от налоговой таможня не выполнила план даже на 60%. Там 57,9%, насколько я помню, за 2022 год. Мы видим с вами системные, что немаловажно, коррупционные схемы, реализуемые на таможне.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов еще летом вынес решение о необходимости кадровой перезагрузки руководства Таможенной службы. И речь идет не только о трех фамилиях руководителей. Речь идет о руководителях таможен, руководителей, даже постов.

На ВСК мы сейчас расследуем схему с нелегальным экспортом зерновых. Когда без уплаты налогов в бюджет и без возврата валютной выручки просто зерновым коридором, который дался нам кровью, вывозится зерно из Украины. И государство, армия вообще ничего из этого не имеют. Но есть определенные должностные лица, которые способствуют этой схеме.

— Насколько известно, 10 чиновников причастны к этой схеме хищения денег на экспорте украинского зерна.

— Честно вам скажу, мне кажется, что больше. Но то, что мы знаем даже по уголовному делу, возбужденному Службой безопасности и БЭП, речь идет о сумме 5,6 миллиарда гривен, которые недополучил бюджет. Мне кажется, что это тоже очень скромные подсчеты, но, тем не менее.

Системная коррупция и это явление и явилось причиной этих увольнений.

— Пять миллиардов — это дыра в бюджете, которую мы можем закрыть, не прося у международных партнеров?

— Да. Это огромные деньги. Да ведь это лишь одна схема. Пожалуйста, обратитесь к импорту автомобилей, где государство теряет, обратитесь к пересорту товаров или к занижению таможенной стоимости. Схем этих достаточно много. И есть рычаги, при желании руководства, каким образом эти схемы прикрыть за два-три месяца. Но нужно действительно желание. Надо не возглавлять все это, а нужно с этим бороться, надо ломать позвоночник.

— Если все эти схемы известны и все знают кто руководители, нельзя как-то повлиять, чтобы это желание появилось?

— Так мы и влияем. Здесь уже разговоров недостаточно.

Что касается зерна: это столь интересная даже с человеческой точки зрения ситуация. Ты вызываешь таможенника и спрашиваешь. У тебя есть письмо от БЭБ, поручение опросить директора. Чтобы вы понимали, директора в этой фирме нет. То есть это фиктивные фирмы, не имеющие ни счетов, ни директоров. Просто юридическое лицо, которое зарегистрировано или даже на мертвого человека, или человека, находящегося на оккупированной территории. И поручение есть БЭП — допросить этого человека, вызвать и допросить. Они отпускают этот товар за границу, не выполняя это поручение. Говорят: "У нас нет достаточных полномочий".

Мы открываем Таможенный кодекс: как нет полномочий? Это таможенная формальность, которую должны выполнить по требованию Бюро экономической безопасности. Вот вам письмо, вот вам название фирмы. Почему вы не выполняли?

Или другой кейс: «Мы опросили по телефону». Я спрашиваю: «Ребята, а как вы можете идентифицировать человека по телефону? Это же бред, это же абсурд». Вот здесь полномочий не хватает.

Если взять таможенный пункт пропуска Орловка. Мы видели отчет ГБР, видео видели, где они «обилетили» абсолютно все, что двигалось через этот таможенный пункт Орловка — и законное, и незаконное. И такса была даже на запрещенные товары. На запретные для провоза товары была своя такса. Там полномочий достаточно для этого, а здесь полномочий недостаточно.

Понимаете, в войну (я здесь даже не хочу говорить о моральной стороне этого явления, поведении этих людей) это уже вопрос выживания страны. Я здесь поддерживаю абсолютно президента в том, что он системно взялся за искоренение этого врага внутри страны. Хотелось, чтобы действительно стражи порядка его в этом искренне поддержали, а не сделали шоу. Я не подозреваю никого из правоохранителей. Я говорю о том, чтобы, может быть, просто это не превратилось в шоу. Сообщили: громкие обыски, три тысячи стражей порядка в них задействованы, 300 обысков по Украине. Все, через неделю уже никто ничего не помнит, что там было.

— Для этого нужно собирать системные доказательства.

— Да. Во-первых, это профессионализм. А, во-вторых, это тяжело, этим нужно заниматься, и тратить время на это нужно.

Давайте будем искренни: правоохранительная система нуждается в совершенствовании своего профессионализма. Поэтому есть то, что имеем. Но политическая воля у нас точно есть. Мы точно приведем все это к логическому завершению. Мы точно пройдем точку невозвращения: или силами самой ВСК, или с помощью правоохранителей или без них. Но мы четко очень понимаем, что этот враг гораздо страшнее, наверное, чем даже русские.

— Украина стремится к электронной таможне, чтобы предприниматели с таможенниками общались только через реестры, базы и приложения. По вашему мнению, насколько мы близки к этому, и сколько ли нам лет нужно для того, чтобы работала таможня прозрачно?

— Кстати, мы стремимся и к цифровой налоговой. Мы уже представили презентацию по переводу налоговой в смартфон. У нас есть конкретные сроки [и план] — в течение 2023, начала 2024 года, каким образом мы введем все эти мероприятия. То есть, это точно мы сделаем.

Действительно, люди будут общаться между собой исключительно через электронные средства. Всё будет фиксироваться и никакой коррупции там не будет.

Относительно таможни мы все законодательные изменения необходимы для этого приняли. Речь сейчас идет только об их реализации. Вы абсолютно правы, что реализация пробуксовывала, как и в других реформах на таможне. Это была не реформа, это была антиреформа.

Но надеюсь на то, что эта перезагрузка таможни, о которой идет речь сейчас, будет все же качественной. Не просто сменой фамилий, а будет реально качественной перезагрузкой, когда таможня начнет работать на государство, а не на карман.

— Вы вернули меня обратно к смене фамилий, к отставкам. Мы увидели это движение. А что дальше? Очевидно, что проблема не только в персоналиях, но и в системе тоже. Как должен происходить отбор руководителей этих служб?

— Я убежден, что должен быть конкурс. И не надо там считаться с войной. Чтобы «обилечивать» людей на таможенном пропуске Орловка, никто же на войну не обращает внимания. А как провести конкурс, то что-то мы комплексуем по этому поводу.

Мне кажется, что конкурс должен быть открыт. Должна прийти профессиональная команда, единая команда, иерархия должна быть выстроена. И команда, отвечающая за все, что происходит на таможне. Там же небольшой перечень мер, которые следует принять, — ротация таможенников на таможне, общие пункты пропуска, работа сканеров. Обо всем этом уже говорено-переговорено. Это нужно просто реализовать.

— Сколько у нас времени на то, чтобы качественно проводить отбор на руководителя таможни? И сколько может это ведомство быть возглавлено кем-то, кто с приставкой и.

— Так оно было возглавлено кем-то с приставкой и.о.

Хочу поделиться: абсолютно ничего не вижу плохого на этом этапе в приставке и.о. Ибо если человек проявил себя положительно, он получает должность на постоянной основе. Если он не проявил себя, то его снимают за одну минуту, как это, кстати, произошло в Киеве в налоговой. Как происходило, когда 27 руководителей областей были сняты в течение 2022 года.

И.о., если человек хочет что-либо изменить, не влияет на качество работы. И то, что сейчас Звягинцев назначен, Таможенная служба точно не развалится от этого. И она подождет, пока конкурс будет проведён.

Но, безусловно, должна быть иерархия, должна быть команда, эта команда должна поддерживаться на высшем политическом уровне президента.

— Хотела вас еще спросить о льготах. С первого июля отменяется льгота по уплате единого налога в размере двух процентов. Как бизнес отреагировал на возможную отмену налоговых льгот и что будет дальше? Как помочь бизнесу в это сложное время?

— Рассмотрим, что такое два процента налогов. Два процента единого налога — это та мера, которую мы ввели в марте прошлого года, когда выводили экономику по оцепенению, и фактически упрощали абсолютно все, что можно было.

За это время перешло на единый налог по двум процентам около 320 тысяч предпринимателей, причем юридических лиц — 53 тысячи. Если сравнивать всех налогоплательщиков с перешедшими на два процента, то это небольшой процент. Это точно не преобладающий процент. С этой точки зрения мы можем говорить, что все же общее количество плательщиков избрало общую систему налогообложения.

Второе. Не может существовать налог с оборота одновременно с общей системой обложения НДС. Если мы с вами хотим стать членами Европейского Союза, безусловно, должны унифицировать свое налоговое законодательство и выбрать ту систему, которая действует в Европейском Союзе, а это НДС. Потому здесь у нас безальтернативный путь.

Этот вопрос даже не дискуссионный: мы это должны сделать, и мы это сделаем. И эта система совершенно несопоставима с одновременным существованием двухпроцентного налога с оборота для всех. Это действительно требование наших партнеров. Я считаю, что она обоснована.

Я, кстати, сам автор этого законопроекта о двух процентах. Но я согласен с тем, что она свое отработала и нужно от этого отказываться.

— И что говорят об этом бизнес круги?

— По-разному воспринимают. Те, кто не перешел, оставшиеся на общей системе абсолютно одобрительно воспринимают это. Это большинство предпринимателей.

Если говорить о перешедших, наверное, для них эта система была выгодна. Они хотели бы ее сохранить как можно дольше. Но что имеем, то имеем.