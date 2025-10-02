Опередила Испанию и Польшу. Германия стала крупнейшим покупателем еще одного украинского товара

По итогам 2024/2025 маркетингового года (сентябрь 2024 — август 2025) Украина экспортировала 158 тыс. тонн гранулированного свекольного жома на общую сумму 23,2 млн долларов. Крупнейшим покупателем этого украинского товара стала Германия.

Об этом в Facebook сообщила отраслевая ассоциация Укрцукор.

По данным ассоциации, крупнейшими импортерами украинского жома в 2024/2025 маркетинговом году стали:

— Германия — 22% от общего объема экспорта;

— Испания — 21%;

— Польша — 21%;

— Италия — 12%;

— Нидерланды — 9%.

При этом крупнейшими компаниями-экспортерами гранулированного жома в прошлом сезоне стали Радеховский сахар, Алмейда Групп и Укрпроминвест-Агро.

Эти компании вместе экспортировали 83% всего объема.

«Производство и экспорт гранулированного жома — это не только эффективное использование побочного продукта сахарного производства, что повышает маржинальность свеклосахарной отрасли в целом, но и дополнительная экспортная выручка, которая так нужна стране сегодня», — отметила ассоциация.

Свекольный жом — отходы, которые остаются после переработки свеклы и получения сахара.

Гранулированный свекольный жом используют для кормления крупного рогатого скота, свиней и других сельскохозяйственных животных.

Как сообщалось, Украина в 2024 году заняла третье место по объемам экспорта меда среди традиционных мировых лидеров, поставив 85,8 тыс. тонн.

В прошлом году крупнейшими покупателями украинского меда стали Германия, которая закупила объем в 18,9 тыс. т, США — 12,1 тыс. т, Польша — 9,7 тыс. т, Франция — 9,6 тыс. т и Бельгия — 7,1 тыс. т.

Также Германия является крупнейшим покупателем украинских замороженных овощей за 7 месяцев 2025 года.