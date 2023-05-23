Министры иностранных дел Германии и Венгрии поссорились из-за блокирования помощи Украине 23 мая, 10:57 Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Во время встречи министров иностранных дел Германии Анналены Бербок и Венгрии Петера Сийярто в Брюсселе возник конфликт из-за блокирования Будапештом помощи Украине.

Как сообщает Politico, по информации четырех дипломатов, Германия и Венгрия поссорились 22 мая во время закрытой встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.



Причиной конфликта стало внесение Украиной венгерского OTP Банка в перечень международных спонсоров войны.

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Когда Сийярто повторил требование Венгрии к Украине снять санкции с венгерского банка для разблокирования помощи Украине, Бербок ответила, что это финансовое учреждение признает оккупацию Луганска и Донецка Россией и предоставляет кредиты российским военным. Венгрия отвергла обвинения, повторяя заявление банка, который назвал отчеты, на которые ссылалась Бербок, «неправильными» и заявил, что руководство банка «публично выражает свою поддержку Украине».

Источники добавили, что Швеция и Эстония также давили на Венгрию

Издание отметило, что этот спор отражает растущее разочарование других стран ЕС в отношении Венгрии, что затрудняет наказание России и поддержку Украины во времена войны.

Некоторые дипломаты и министры других стран призвали Венгрию разграничить свой конфликт с Киевом из-за списка спонсоров войны и попытки ЕС утвердить больше военной помощи и санкций.

Один из дипломатов выразил удивление тем, почему Венгрия так реагирует на украинский список, ведь он не имеет никакой юридической силы.

После встречи высокий представитель Европейского союза по внешней политике Жозеп Боррель пообещал работать над устранением разногласий. Представители ЕС заявили, что ожидают, что Боррель также свяжется с Киевом, чтобы обсудить этот вопрос.

Ранее сообщалось, что Венгрия заблокирует финансовую помощь Евросоюза Украине в размере 500 млн евро и не будет поддерживать дальнейших санкций против России.

На прошлой неделе европейские СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что Венгрия заблокировала выделение восьмого транша средств из Европейского фонда мира на закупку вооружения, предназначенного для Украины.