Тяжелее всего автомобильной отрасли. Промышленное производство Германии резко сократилось, в стране ожидают рецессию 8 мая, 15:37 В первом квартале ВВП показал нулевой рост (Фото:Pexels / Pixabay)

В марте промышленное производство в Германии упало больше, чем ожидалось, отчасти из-за слабых показателей автомобильного сектора. Это снова вызвало опасение рецессии в крупнейшей экономике Европы.

Как сообщает Reuters, спад производства автомобильной отрасли составил 6,5%. Кроме того, снизилось производство машин и оборудования на 3,4%, а в строительной отрасли наблюдался спад на 4,6% по сравнению с предыдущим месяцем.

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В феврале промпроизводство выросло на 2,1% по сравнению с январем, а по итогам первого квартала рост составил 2,5% по сравнению с последним кварталом прошлого года. Промышленные заказы упали до самого низкого с 2020 года уровня — на 10,7% меньше, чем в феврале.

«После бурного роста промышленного производства в начале года в марте произошел неожиданно резкий спад», — подтверждают Минэкономики Германии.

Эксперты заявляют, что риски рецессии в Германии растут из-за глобального повышения процентных ставок и спада в розничной торговле и экспорте. Экономист ING Карстена Бжески заявил, что в марте в Германии также упали объемы розничной продажи и экспорта, что увеличило возможность пересмотра показателя ВВП за первый квартал в сторону снижения.

ВВП в четвертом квартале пересматривался с 0,4 до 0,5% падения. В первом квартале ВВП показал нулевой рост. Рецессия определяется как два последовательных квартала сокращения ВВП.

Ранее сообщалось, что осенью ВВП Германии показал небольшой рост, несмотря на энергокризис.