За лоббизм Путина. Экс-канцлера Германии Шредера лишили бюджетного финансирования 19 мая, 17:52 Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Владимир Путин и Герхард Шредер (Фото:Архив)

Герхарда Шредера, бывшего канцлера ФРГ, лишили бюджетного финансирования должности и офиса более чем на 400 тыс евро. Но оставили пенсию. Он работал на Роснефти и был кандидатом на должность в Газпроме.

Офис Герхарда Шредера, финансируемый из государственного бюджета Германии, будет закрыт, а его сотрудники получат новы должности. Об этом сообщает Reuters. Это происходит на фоне растущего беспокойства из-за отказа бывшего канцлера Германии дистанцироваться от российского диктатора Владимира Путина.

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Все лидеры Германии обычно получают офисы, финансируемые государством, когда они покидают правительство. Но три партии, входящие в правящую коалицию канцлера Олафа Шольца, согласились с предложением парламента о закрытии офиса Шредера.

Решение было принято после его отказа осудить Путина, которого он до сих пор называет близким личным другом, несмотря на вторжение России в Украину.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что это немыслимо, когда «бывший канцлер, сейчас открыто занимающийся лоббированием преступного правления Владимира Путина, все еще получает должность от налогоплательщиков».

Немецкие СМИ сообщают, что 78-летний Шредер зарабатывает на работе в российских государственных энергетических компаниях гораздо больше 400 тыс. евро, которые немецкое государство тратит на его офис. Spiegel уточняет, что в прошлом году расходы на персонал и проезд сотрудников офиса бывшего федерального канцлера составили почти 419 тыс. евро. Расходы на офисное помещение и его оборудование не учитываются.

«Бюджетный комитет отмечает, что бывший канцлер Шредер больше не выполняет никаких обязанностей, вытекающих из его прежней должности», — говорится в совместном обращении сторон. «Поэтому офис будет закрыт».

Но за Шредером сохранят пенсию в размере 7000 евро в месяц, хотя по данным Spiegel были планы планы прекратить ее выплату.

Шредер всегда говорил, что его связи с Путиным являются важным каналом общения с человеком, которого мир не может позволить себе игнорировать. Однако поездка в Москву с мольбой Путина прекратить войну не дала очевидных результатов.

Даже коллеги Шредера были разочарованы его позицией. Четыре сотрудника его офиса попросили о новых должностях сразу после начала войны.

Остальному оставшемуся персоналу будет доведено о сворачивании офиса, а его файлы будут сохранены в государственном архиве.

В Европарламенте хотят ввести санкции против Герхарда Шредера.

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