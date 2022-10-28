Россия заплатит за все. ООН рассмотрит создание компенсационного механизма уже в ноябре — Министерство юстиции 28 октября, 11:15 Зал заседаний Генассамблеи ООН (Фото:Eduardo Munoz / Reuters)

На запланированном на 14 ноября заседании Генассамблеи ООН рассмотрят вопрос о необходимости создания в сотрудничестве с правительством Украины международного компенсационного механизма за ущерб из-за агрессии РФ.

Ожидается, что Генассамблея поддержит это предложение. Об этом заявила Ирина Мудрая, замминистра юстиции Украины, сообщили в ведомстве.

«Поддержка ожидается с принятием резолюции Генассамблеи ООН, заседание запланировано на 14 ноября. Этой резолюцией будет предусмотрено признание необходимости создания в сотрудничестве с правительством Украины международного компенсационного механизма за ущерб и будут даны рекомендации странам-участницам по созданию Международного реестра убытков», — отметила Ирина Мудрая.

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По ее словам, после получения данной резолюции ООН работа Министерства юстиции будет продолжаться в трех направлениях: создание международного реестра убытков; переговоры со странами, которые будут готовы заключить международный Договор о создании компенсационного механизма; совместная работа над внесением соответствующих изменений в национальное законодательство стран, участвующих в подписании международного договора.

Что касается последнего направления, эту работу Министерство юстиции уже начало с Канадой (уже принят соответствующий закон), США (в Конгрессе находится ряд законодательных инициатив о конфискации российских активов), Великобританией и странами ЕС.

«Компенсационный механизм будет предусматривать создание Комиссии для рассмотрения заявлений о возмещении ущерба, нанесенного агрессией РФ, и эффективного механизма выполнения принятых Комиссией решений. Возмещение будет происходить за счет Компенсационного фонда, финансируемого за счет российских активов, конфискованных и заблокированных, находящихся на территории государств-сторон такого международного соглашения. Это активы государства Россия, активы государственных российских компаний и приближенных к Путину олигархов. В первую очередь мы ждем того, что фонд будет наполняться за счет суверенных активов РФ — это золотовалютные резервы Центробанка РФ и активы государственных компаний», — пояснила Мудра.

В мае указом президента была создана рабочая группа, занимающаяся разработкой и внедрением международно-правового механизма возмещения вреда, причиненного агрессией РФ. В нее вошли должностные лица МИД, Минюста, Офиса президента, народные депутаты, иностранные и украинские советники по международному праву. За последние месяцы группа наработала концепцию международного компенсационного механизма и посредством дипломатического корпуса МИД начала дипломатические переговоры со странами-партнерами по имплементации этой концепции.

Создание компенсационного механизма (и его первый шаг — международный реестр убытков) уже поддержал Комитет министров Совета Европы.

Резолюцией ПАСЕ от 13 октября поддержана также необходимость создания компенсационного механизма и реестра ущерба. Также было отмечено предложение по организации Специального международного трибунала за преступление агрессии против Украины.

Как сообщалось, Украина планирует добиться от России репараций за развязанную войну на сумму не менее $300 млрд.