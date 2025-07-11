Давление на активиста. Адвокат Виталия Шабунина заявила об обыске без решения суда и без присутствия защиты

Следователи ГБР проводят обыск в доме общественного деятеля Виталия Шабунина , а также в воинской части в Чугуевском районе Харьковской области, где он проходит службу без соответствующего постановления суда и без присутствия адвокатов.

Об этом сообщила NV Бизнес Елена Щербан, начальница юридического отдела Центра противодействия коррупции (ЦПК) и адвокат Шабунина.

По ее словам, она узнала о следственных действиях от следователя ГБР Романа Коломийца.

Реклама

Щербань отмечает, что предполагает: дело может касаться командировки в НАПК. По ее словам, во время обыска в воинской части следователи изъяли мобильный телефон Шабунина — фактически вырвали его из рук. Адвокат уверена, что главная цель обыска — именно изъятие телефона, чтобы исследовать, с кем Шабунин общается в армии или среди представителей власти, и «искать компромат».

« Самое большое наше предостережение — чтобы без участия адвокатов ничего не подбросили», — заявила Щербан. По ее словам, на данный момент связи с женой Шабунина нет.

Она также добавила, что считает эти действия формой политического давления, связанного с активной антикоррупционной деятельностью Виталия Шабунина.