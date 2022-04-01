ГБР хочет национализировать имущество российских бизнесменов почти на 100 миллионов 1 апреля, 20:21 Цей матеріал також доступний українською Металлопрокат (Фото:ГБР)

Имущество планируют передать в пользу украинской армии.

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) во время проведения оперативных мероприятий обнаружили и изъяли на территории морского торгового порта в Одесской области имущество российских коммерсантов, которое транзитом следовало через Украину. «Стоимость металлических заготовок и изделий составляет более 93 млн грн», — сообщили в ГБР.



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В настоящее время ГБР обратилось к руководителю военно-гражданской администрации Одесской области с инициативой принудительно изъять продукцию и передать ее на нужды Вооруженных сил Украины.

На фотографиях, опубликованных Бюро, есть арматура, катанка и мешки с минеральными удобрениями российского производителя Акрон.

Благодаря усилиям ГБР на нужды армии уже передано имущество агрессора на миллионы долларов, в том числе топливо, железнодорожные вагоны с продукцией, грузовики, строительные материалы и другая продукция.

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