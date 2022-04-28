Получают из Германии. В Газпроме заявили, что Польша не отказалась от их газа 28 апреля, 22:17 Цей матеріал також доступний українською Логотип Газпрома (Фото:aa.com.tr)

Несмотря на остановку прямых поставок газа из России в Польшу, поляки могут получать российское «голубое топливо» — заявление Газпрома.



В Газпроме заявили, что Польша продолжает получать российский газ через газотранспортную систему Германии. Об этом сообщило информационное агентство Интерфакс (Москва).

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«На этой неделе Польша отказалась оплачивать поставки газа из России по новому порядку, в рублях. Торжественно было объявлено, что российский газ больше не нужен и покупать его не будут. Но на самом деле это не так», — заявил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.

Он утверждает, что после приостановки прямых поставок Польша покупает российский газ. «Но теперь в Германии, откуда он реверсом поступает в Польшу по газопроводу Ямал-Европа. Объем реверса — около 30 млн куб. м в сутки — почти точно соответствует заявкам по контракту с Газпром экспортом в предыдущие дни», — сказал Куприянов.

Позавчера Газпром заявил об остановке поставок природного газа в Польшу и Болгарию, так как эти страны отказались оплачивать счета в рублях.

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