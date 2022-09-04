Деньги недели. Газпром пошел в последний бой, МАГАТЭ растерялось под обстрелами, хранитель нефтяных секретов РФ вовремя умер 4 сентября, 01:24 Эксклюзив НВ Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ, во время визита на Запорожскую АЭС (Фото:Anna Voitenko / Reuters)

НВ Бизнес выбрал главные новости экономики, самые интересные заявления и показательные цифры уходящей недели.

Запорожская Армагеддоная станция. Почти начала недели миссия МАГАТЭ пыталась попасть на Запорожскую АЭС и только 1 сентября достигла цели.

Что увидели международные эксперты? Что физическая целостность АЭС была неоднократно нарушена. Что они сделают дальше? Оставят инспекторов на станции, подготовят отчет для Совбеза ООН к 6 сентября. Можно ли было ожидать от международной организации, связанной в своих действиях протоколами и регламентами, чего-то большего? Ответ открытый.

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В то же время ЗАЭС работает то одним, то двумя энергоблоками. 1 сентября блок№ 5 был аварийно отключен из-за минометного обстрела, 2 сентября вновь запущен.

А никто в Газпроме и не сомневался. Остановив Северный поток на профилактические работы 31 августа, Газпром практически тут же объявил, что магистраль остановлена надолго, вообще неизвестно на сколько. О вероятности такого развития событий больше месяца назад предупреждал вице-канцлер Германии Роберт Хабек, так что, не сказать, чтоб российский монополист удивил Европу.

Аргументы Газпрома немного смехотворны: наблюдается утечка масла из-за неисправности агрегатов производства компании Siemens. А отремонтировать их, якобы, можно только в Канаде — но в Канаде нельзя, санкции запрещают. В Siemens российскую ложь о невозможности возобновить работу Северного потока уже разоблачили. В Белом доме без обиняков заявили, что РФ банально шантажирует Европу.

Впрочем, Газпром с шантажом опоздал — ЕС успел создать минимально необходимые запасы газа на зиму.

За сколько захотим, за столько и купим. Страны Большой семерки подтвердили намерение установить потолок цен на российскую нефть. Ограничения могут вступить в силу с 5 декабря, каким будет ценовой потолок — пока не ясно. G7 пытаются достичь двух целей одновременно: и рынок нефти не обрушить, и агрессора доходов лишить.

В самой РФ отреагировали истерично: введете ценовой потолок, вообще продавать не будем. А меж тем, в Еврокомиссии обговаривают уже и ограничение цен на газ.

Китайский меч в спину. Крупнейшая в мире платежная система UnionPay ограничила работу с подсанкционными российскими банками. В частности, UnionPay ввела запрет на обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками, в их POS-терминалах. Такое решение UnionPay могла принять из-за риска вторичных санкций, объяснили осведомленные источники.

Как бы вы думали, реагирует РФ на подобное «дружественное» поведение китайских партнеров? Прокладывает уже третий газопровод в КНР, при том что до сих пор не заработал даже второй (Сила Сибири-2).

«Коридор» работает. В августе Украина экспортировала рекордные с начала полномасштабной агрессии РФ 4,6 млн тонн продукции АПК. По сравнению с июлем рост составил 53%. Такой объем почти сравнялся с довоенными показателями — но для того, чтобы распродать остатки урожая-2021 и новый урожай 2022 года Украине нужно экспортировать не менее 6 млн тонн зерновых, масличных культур и растительного масла в месяц.

Он был тяжелее воздуха. Глава совета директоров одной из крупнейших российских компаний Лукойл Равиль Маганов выпал из окна больницы и погиб. Возможно, это было самоубийство. Маганов — старожил Лукойла, работал в компании с 1991 года. Его смерть пополнила череду загадочных уходов из жизни нефтегазовых олигархов РФ — подробнее об этом здесь.

Хоть что-то и это уже хорошо. Нафтогаз смог договориться об отсрочке одного из трех платежей по еврооблигациям на два года. Заем на 600 млн евро нужно было погасить в 2024 году — теперь можно в 2026-м. Сумма отсроченных выплат по процентам составит 90 млн евро.

В то же время остаются еще два платежа, по которым Нафтогаз договорится не смог. Критичный со сроком погашения в июле 2022 года ($335 млн) и со сроком погашения в ноябре 2026-го ($500 млн).

Цифры недели

На 80% заполнены газом ПХГ Европы еще до 1 сентября — минимально необходимый уровень для безболезненного прохождения отопительного сезона. Газовый шантаж РФ потерял смысл.

На 5,7% снизились объемы денежных переводов из-за границы в Украины за семь месяцев 2022 года — данные НБУ.

$444 составит средняя цена смартфона с поддержкой 5G в 2026 году, сейчас она приблизительно равна $616 — исследование и прогноз IDC.

Цитаты недели

«Я считаю правильным ограничить цены на российский газ в Европе и во всем мире», — Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии.

«Нужно дождаться зимы и увидеть, сделает ли Путин последний шаг в бездну. Я не могу прогнозировать действия этого человека — это очень тяжело. Но если сделает, это будет точка в истории Газпрома как газового поставщика в Европе. Думаю, что не преувеличиваю. Если Путин решится атаковать Европу напрямую этой зимой и перекрыть поставки газа, это будет означать, что Газпрому фактически конец», — Андрей Коболев, экс-глава Нафтогаза Украины.

«Ни одна частная школа в Украине в этом году не будет иметь столько детей, как до войны. Я поддерживаю связь с коллегами, с партнерами из разных городов. И я думала, что во Львове, например, может быть бум или в Тернополе. Удивительно, нет», — Зоя Литвин, основательница Новопечерской школы и глава общественной организации Освіторія.

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