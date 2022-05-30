Наполовину государственный трейдер. Газпром отключит от газа крупную компанию из Нидерландов 30 мая, 21:29 Цей матеріал також доступний українською Офис компании GasTerra в Нидерландах (Фото:dvhn.nl)

Трейдер GasTerra из Нидерландов отказался платить Газпрому в рублях. Уже 31 мая ему прекратят поставлять российский газ.



Газовый трейдер GasTerra (Нидерланды) сообщил, что не намерен переводить оплату за газ российскому Газпрому в рубли. «Открытие счетов в Москве по российскому законодательству и контроль над ними со стороны российского режима представляют слишком большой риск для компании», — говорится в сообщении GasTerra.

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В ответ на это Газпром уже сообщил о прекращении поставок с 31 мая 2022 года. С учетом того, что контракт между компаниями должен был действовать до 30 сентября, нидерландская компания недополучит за этот период 2 млрд кубометров газа.

«Европейский газовый рынок очень интегрирован и обширен. Однако невозможно предсказать, как потеря поставок 2 млрд куб.м российского газа повлияет на ситуацию со спросом и предложением и сможет ли европейский рынок безболезненно восполнить эту потерю поставок» — сообщили в GasTerra.



В 2020 году потребление газа в Нидерландах составило 36,6 млрд куб. м, из них 11,2 млрд куб. м обеспечили поставки по трубопроводам из России. GasTerra является одним из потребителей Газпрома в Нидерландах.

50% акций GasTerra принадлежит правительству Нидерландов (в том числе 40% через Energie Beheer Nederland B.V.), еще по 25% ее акций владеют Shell и ExxonMobil.



Ранее сегодня датская энергокомпания Ørsted заявила о том, что не будет платить за газ в рублях.

Ранее Польша, Болгария и Финляндия отказались выполнить требование Москвы изменить способ расчетов, из-за этого поставки российского газа в эти страны были прекращены.

Россия предложила своим покупателям газа схему, согласно которой они должны открывать спецсчета в рублях в Газпромбанке. А потом оплаченные евро или доллары банк будет конвертировать в рубли.

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