Не будут платить рублями. Еще одна европейская компания перестанет получать газ от Газпрома 30 мая, 18:03 Цей матеріал також доступний українською Офис энергетической компании Ørsted (Дания) (Фото:Ørsted)

Датская энергокомпания Ørsted предупредила своих клиентов о скорой остановке поставок газа из России. Датчане не намерены платить Газпрому в рублях.



Энергетическая компания Ørsted (Дания) не планирует оплачивать российский газ в рублях, поэтому есть риск, что Газпром экспорт прекратит поставки «голубого топлива». Об этом говорится в заявлении компании.

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«Газпром экспорт продолжает требовать, чтобы Ørsted оплачивал поставки газа в рублях. У нас нет юридических обязательств по контракту, и мы неоднократно сообщали Газпром экспорту, что не будем этого делать. Конечный срок платежа — 31 мая, и Ørsted будет продолжать платить в евро. Поэтому есть риск, что Газпром экспорт прекратит поставки газа», — заявили в Ørsted.

Компания отмечает, что сочтет прекращение поставки газа со стороны структур Газпрома нарушением действующего контракта.



Но Россия не сможет напрямую прекратить поставки газа в Данию, поскольку между странами нет газопровода. Это значит, что Ørsted придется увеличить закупки на европейском газовом рынке.



Чтобы минимизировать риски для своих потребителей, которыми являются крупные компании Дании и Швеции, Ørsted намерен заполнить газом собственные газовые хранилища в Дании и Германии.

Ранее в Ørsted заявляли, что на контракт с Газпромом приходится подавляющее большинство потребления газа Данией. Это около 2 млрд куб.м в год. Эти объемы составляют 1,5% от общего объема поставок российского газа в Европу. В 2021 году это было 155 млрд кубометров.

Ørsted продала свои нефтегазовые активы в 2017 году, чтобы сосредоточиться на оффшорной ветровой энергетике, но сохраняет газовое соглашение с российским Газпромом, которое действует до 2030 года.

Ранее Польша, Болгария и Финляндия отказались выполнить требование Москвы изменить способ расчетов, из-за этого поставки российского газа в эти страны были прекращены.

Согласно российскому предложению, покупатели должны внести евро или доллары на счет Газпромбанка, где банк конвертирует их в рубли.



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