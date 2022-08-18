Контрнаступление на Газпром. Как ЕС может похоронить влияние Путина на газовом рынке и кто поможет в этом 18 августа, 08:16 Эксклюзив НВ Строительство магистрального газопровода Baltic Pipe между Норвегией Данией и Польшей (Фото:notesfrompoland.com)

Россия годами выстраивала новые маршруты для поставок газа в ЕС в обход Украины. Но у Европы есть альтернатива. Это магистральные газопроводы, по которым поставляется газ из четырех стран за пределами Евросоюза. На фоне угроз со стороны РФ их роль растет.

Еще в начале этого года Россия являлась главным поставщиком природного газа в страны Европейского Союза. Свою выгоду от этого имела Украина, по территории которой проходят большие магистральные газопроводы с востока на запад.

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После российского вторжения в Украину европейские государства постепенно начали отказываться от российского «голубого топлива». Газпром и Россия в ответ уменьшили прокачку газа в страны ЕС, а некоторыми даже полностью остановили поставки. Все эти действия привели к резкому росту стоимости природного газа. С одной стороны, это позволило россиянам временно компенсировать потери от уменьшения объемов продаж. С другой стороны, в Европейском Союзе и других странах задумались о возобновлении проектов, которые еще год назад считались дорогими и неперспективными. Однако сегодня они могут стать «спасательным кругом» от диктата Газпрома.

В феврале НВ Бизнес рассказывал о поставках газа в Европу через LNG-терминалы. В этом материале мы анализируем возможности магистральных газопроводов, проложенных в ЕС из Азии, Африки и севера Европы. Они позволяют находить альтернативу российскому газу, роль которого уменьшается.

В конце материала все эти трубопроводы с ключевыми характеристиками изображены на карте.

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