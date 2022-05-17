Путаница. В Еврокомиссии вновь отвергли возможность платежей за российский газ в рублях 17 мая, 17:34 Цей матеріал також доступний українською Газпром (Фото:Evgenia Novozhenina / File Photo / Reuters)

По данным Bloomberg советы чиновников Еврокомиссии о возможности оплаты за газ в рублях противоречивы. Это запутывает потребителей и вызывает колебания цен.

Представитель Европейской комиссии (ЕК) заявил, что компании не должны выполнять требования Москвы об открытии банковского счета в рублях для оплаты газа. Об этом пишет Bloomberg. Но ЕС избегает письменного оформления этого ограничения.

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Чиновники Евросоюза выпустили два набора указаний по этому вопросу, которые имеют разное толкование.

Так, в конце прошлой недели появилось послание Брюсселя странам-членам, которое не запрещало компаниям открывать банковские счета в рублях. Благодаря этому цены на газ упали в понедельник.

Но во вторник спикер Европейской комиссии Эрик Мамер заявил, что открытие счета в рублях выходит за рамки рекомендаций и будет нарушением санкций. Цены на газ выросли, а затем снова снизились.

"Все, что выходит за рамки открытия счета в валюте контракта с Газпромбанком и осуществления платежа на этот счет, а затем выдачи заявления о том, что вы считаете, что вы завершили платеж, противоречит санкциям", - сказал Мамер.

Этот вопрос разделил страны ЕС. В апреле Польша и Болгария решили, что не будут выполнять требования России. В результате поставки российского газа в эти страны остановились. Итальянская Eni SpA, немецкая Uniper SE и австрийская OMV AG заявили, что надеются найти способ продолжать платить.



Россия призвала компании открывать два счета – один в евро, а второй в рублях.

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