Шаг к стабильности энергосистемы. К сети подключили еще один энергоблок 13 декабря, 10:36 Министр энергетики Украины Герман Галущенко (Фото:President.gov.ua)

Ночью, 13 декабря, к сети подключили еще один энергоблок одной мощностью 1000 МВт, который был выведен из строя в результате вражеских обстрелов 23 ноября.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.



«Это очередной шаг к стабильности энергосистемы. Все девять энергоблоков отечественных атомных электростанций, которые находятся на подконтрольной Украине территории, работают по обеспечению потребностей населения и экономики страны», — заявил Галущенко.

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Напомним, что сейчас россиянами блокируется включение энергоблоков временно оккупированной Запорожской АЭС, которая продолжает потреблять более 100 МВт электроэнергии на собственные нужды от энергосистемы Украины.

Ранее глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал, что дефицит электроэнергии удастся снизить после восстановления генерирующих мощностей в Украине. Однако нет в Украине такой теплоэлектростанции, которая не была бы повреждена российскими атаками. Практически все гидроэлектростанции также получили те или иные повреждения и также имеют ограниченную способность генерировать по сравнению с довоенным временем.