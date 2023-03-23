До максимума с 2007 года. Федрезерв США повысил процентную ставку и ухудшил прогноз роста американской экономики 23 марта, 09:55 ФРС ухудшила прогнозы роста экономики США на 2023 и 2024 годы (Фото:Leah Millis / Reuters)

Федеральная резервная система США повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) до максимума с 2007 года.

Ставка повышена на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 4,75−5% годовых, сказано в сообщении Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC).

Видео дня

Решение совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков.

При этом ФРС незначительно ухудшила прогноз роста ВВП США в 2023 году, повысив оценку ожидаемых темпов роста потребительских цен.

Теперь ожидается, что по итогам 2023 года экономика США увеличится на 0,4%, а не на 0,5%, как предполагалось в декабре, сообщает Федрезерв.

В 2024 году прогнозируется рост ВВП на 1,2% против прежде ожидавшихся 1,6%.

Между тем оценка экономического роста в 2025 году улучшена до 1,9% с 1,8%.

По прогнозу ФРС, потребительские цены (индекс PCE) в 2023 году увеличатся на 3,3%, в то время как прежде ожидалось 3,1%. Оценки на 2024 и 2025 год остались без изменений — соответственно 2,5% и 2,1%.

Безработица в 2023 году, как ожидается, составит в среднем 4,5% против озвученных в декабре 4,6%. Прогноз на будущий год сохранился — 4,6%. При этом теперь предполагается, что в 2025 году уровень безработицы будет составлять 4,6% против ранее ожидавшихся 4,5%.

Согласно медианному прогнозу руководителей ФРС, процентная ставка будет составлять около 5,1% годовых к концу 2023 года, 4,3% к концу следующего года и 3,1% к концу 2025 года.

Ранее аналитики S&P Global Market Intelligence прогнозировали, что экономика США в 2023 году войдет в рецессию.