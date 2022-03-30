«Как мы могли быть настолько слепы». Предыдущая власть ничего не сделала для устранения зависимости от РФ — немецкие министры 30 марта, 15:24 Цей матеріал також доступний українською Анналена Бербок, министр иностранных дел ФРГ (Фото:Shokry Hussien / Reuters)

Немецкие политики знали об опасностях усиления энергетической зависимости от РФ после аннексии Крыма в 2014 году и теперь расплачиваются за игнорирование проблемы.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает Politico.

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«На самом деле мы, европейцы, самое позднее с 2014 года знали… что мы должны стать полностью независимыми от российского импорта ископаемого топлива, и была принята стратегия по диверсификации нашего импорта энергоносителей. Однако мы с этим не справились, и сейчас это мстит самым жестоким образом», — сказала Бербок, выступая на конференции Берлинский диалог энергетического перехода.

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Министр экономики и климата Роберт Хабек, который, как и Бербок, принадлежит к Партии зеленых, не входившей в предыдущее правительство, также резко раскритиковал прежние решения официального Берлина.

«Энергетическая политика — это всегда политика силы, всегда политика интересов, поэтому всегда политика безопасности. И если вы оглянетесь назад, вы почти не сможете понять, как мы могли быть настолько слепы, чтобы не заметить этого», — сказал он.

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«Мы знали или могли знать, что было бы не только глупо связывать всю нашу политику безопасности с одной страной, но и неразумно было бы связывать с этой конкретной страной, — сказал Хабек. — Мы должны признать, что действовали неправильно в прошлом».

У Партии зеленых есть богатый опыт критики зависимости Германии от импорта энергоносителей из РФ, а также от газопровода Северный поток-2. Отчасти это связано с их политической позицией по продвижению возобновляемых источников энергии.

Во время предвыборной кампании в Германии в 2021 году, в которой Бербок баллотировалась в качестве кандидата в канцлеры от Зеленых, она была единственным кандидатом, открыто предупредившим о геополитических намерениях России и опасных энергетических связях с РФ.

«Если вы действительно хотите руководить страной и Европой, то вам нужно немного заглянуть вперед и сказать: что произойдет в будущем? А г-н Путин соревнуется не только с Украиной, которую он хочет дестабилизировать, но и с нами, европейцами», — говорила Бербок в ходе теледебатов летом 2021 года.

Как сообщалось, ранее Роберт Хабек озвучил планы по отказу Германии от российского ископаемого топлива.

Также сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц от имени G7 заявил об отказе платить за российские энергоносители в рублях.

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