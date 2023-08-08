Обогнала Швецию. Франция стала крупнейшим экспортером электроэнергии в Европе 8 августа, 15:07 Германия перешла из экспортера в импортера в течение первой половины этого года (Фото:Carlos Delgado/Wikipedia)

Франция опередила Швецию и стала крупнейшим экспортером электроэнергии в Европе, тогда как Германия перешла из экспортера в импортера в течение первой половины этого года.

Об этом сообщает Bloomberg.



Общий чистый экспорт Франции составил 17,6 ТВт·ч, причем большая часть электроэнергии поступала в Великобританию и Италию, согласно отчету EnAppSys Ltd.

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Французская атомная энергетика является краеугольным камнем европейского рынка электроэнергии. Даже при колебаниях мощности на уровне около 50%, атомные станции Франции остаются важным ресурсом для энергетического рынка, даже на фоне перебоев в работе и активного использования возобновляемых источников энергии, в частности солнечной.

Увеличение объема экспорта из страны произошло благодаря «повышению доступности ядерных активов страны», заявил директор EnAppSys Жан-Поль Харреман. Он отметил, что хоть уровень доступности остается ниже на 10−15% от нормативного уровня, увеличение мощности на 5−10 ГВт по сравнению с прошлым годом помогло изменить баланс энергетических потоков Франции в пользу экспорта.

Между тем Германия, закрыв свои ядерные электростанции, стала зависимой от импорта электроэнергии.