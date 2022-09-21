Такого не было с февраля. Российский фондовый рынок рухнул после выступления Путина 21 сентября, 11:36 Индекс Мосбиржи падает второй день подряд (Фото:aa.com.tr)

Рынок акций РФ на старте торгов в среду, 21 сентября, продолжил обвальное падение на фоне выступления Владимира Путина, угрожавшего применением ядерного оружия, и объявления частичной мобилизации.

Индекс Мосбиржи за минуту с начала торгов упал до 2052,71 пункта (-7,4%), индекс РТС до 1042,58 пункта (-9,7%); цены большинства «голубых фишек» на Московской бирже упали в пределах 15%, сообщает Интерфакс.

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Больше всего потеряли в цене расписки российских компаний OZON (-15%), TCS Group (-14,8%), акции Polymetal (-14,4%), Яндекса (-12,5%), Сургутнефтегаза (-10,2%), НОВАТЭКа (-10,2%), Газпром нефти (-8,8%).

К 11 часам по Киеву индекс Мосбиржи восстановился до уровня 2130 пунктов.

Вчера, 20 сентября, Мосбиржа уже переживала падение на 10% на новостях о проведении псевдореферендумов о «присоединении» к РФ на некоторых временно оккупированных территориях Украины и внесении изменений в Уголовный кодекс РФ, связанных с мобилизацией и военным положением.

Как отмечает BBC, падение фондового рынка второй день подряд в последний раз отмечалось в феврале, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

До этого ниже 2300 пунктов индекс Мосбиржи не опускался с конца нынешнего августа, ниже 2200 пунктов — с конца 2017 года.

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