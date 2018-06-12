Фонд госимущества оценил возможные поступления от малой приватизации

Cумма может быть меньше, чем оценили в МЭРТ

Ожидаемая сумма поступлений в государственный бюджет Украины от малой приватизации составляет 1,5-1,7 млрд грн.

Об этом заявил и.о. главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров в эфире 5 канала.

По его словам, замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов оценил потенциал малой приватизации в 3 млрд грн.

"По нашим скромным подсчетам, сумма может быть не столь оптимистичной, это будет 1,5-1,7 млрд грн", – сказал Трубаров.

Он также признал, что есть угроза невыполнения плана большой приватизации в текущем году.

"Есть ли шанс, что мы не выполним плановое задание? Да, к сожалению, такой шанс есть. Поскольку мы потеряли полгода из-за того, что часть объектов не смогла вовремя стартануть, а часть объектов выпала из списка", – объяснил Трубаров.

Также по просьбе Министерства аграрной политики и продовольствия из списка на 2018 год были исключены госпредприятия Аграрный фонд и Государственая продовольственно-зерновая корпорация Украины, поскольку они являются объектами продовольственной безопасности.

Трубаров также добавил, что Центренерго единственное предприятие в списке, которое пребывает на стадии подготовки перед продажей.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о начале малой приватизации с июня 2018 года, и о начале подготовки к большой приватизации.

Напомним, что закон О приватизации государственного и коммунального имущества был подписал президентом Украины Петром Порошенко 2 марта 2018 года. В том же месяце Фонд госимущества утвердил список объектов малой приватизации, подлежащих продаже в 2018 году. В него вошли около 600 объектов.