Фонд госимущества обвинил МЭРТ в срыве малой приватизации

Проведение малой приватизации государственных предприятий может быть сорвано из-за того, что до сих пор не утверждена необходимая нормативная база для продажи небольших гособъектов. Ответственным за это является Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ).

Об этом заявил и.о. главы Фонда государственного имущества (ФГИ) Виталий Трубаров.

"Отсутствие порядка определения дополнительных условий продажи – это важнейший вопрос, поскольку более 60% [малых] предприятий будут выставляться на продажу именно с условиями. А на сегодня этот нормативный документ отсутствует", – написал он на своей странице в соцсети Facebook в пятницу, 6 июля.

Ответственным за подготовку этих документов правительство определило именно МЭРТ.

"Отсутствие порядка сделает невозможным выставление на продажу этих предприятий", – подчеркнул Трубаров.

Нерешенным остается также вопрос продажи через электронную торговую систему принадлежащих государству пакетов акций в уставных капиталах государственных компаний, поскольку программное обеспечение ГП "Прозорро Продажи" не предусматривает форму ввода для информации о пакетах акций, уточнил Трубаров.

ФГИ официально обратился к Кабинету министров, в МЭРТ и ГП Прозорро Продажи с просьбой безотлагательно устранить эти проблемы, добавил он.

Ранее МЭРТ сообщило, что первые десять электронных площадок получили аккредитацию для проведения "малой" приватизации.

Напомним, что в Украине установили новые правила приватизации имущества. Малая приватизация предполагает продажу более чем 600 государственных объектов стоимостью не более 250 млн грн. Первые аукционы планировалось объявить в конце июня 2018 года.