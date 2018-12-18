Фонд гарантирования вкладов анонсировал ликвидацию более 40 банков в 2019 году
Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует завершить ликвидацию более 40 банков в 2019 году.
Как сообщили в пресс-службе фонда, речь идет о банках, которые были переданы ему в управление во время кризиса 2014-2016 годов.
В фонде напомнили, что ликвидация первых четырех банков была завершена в текущем году. В двух из них – ПАО Классикбанк и ПАО Госзембанк удовлетворены требования всех кредиторов, а остаточное имущество передано акционерам банков.
Отмечается, что после закрытия двух оставшихся банков – АО Банк Таврика и АО Эрдэ Банк, неудовлетворенными остались требования кредиторов на сумму почти 1,2 млрд грн. Дела о взыскании этих средств с людей, связанных с банками, сегодня находятся в судах.
Ранее Фонд гарантирования вкладов решил продлить ликвидацию банка Экспобанк до 30 марта 2018 включительно.