Фонд гарантирования вкладов анонсировал ликвидацию более 40 банков в 2019 году Сегодня, 15:41 54 Цей матеріал також доступний українською Банки были переданы фонду после 2014 года

Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует завершить ликвидацию более 40 банков в 2019 году.

Как сообщили в пресс-службе фонда, речь идет о банках, которые были переданы ему в управление во время кризиса 2014-2016 годов.

В фонде напомнили, что ликвидация первых четырех банков была завершена в текущем году. В двух из них – ПАО Классикбанк и ПАО Госзембанк удовлетворены требования всех кредиторов, а остаточное имущество передано акционерам банков.

Отмечается, что после закрытия двух оставшихся банков – АО Банк Таврика и АО Эрдэ Банк, неудовлетворенными остались требования кредиторов на сумму почти 1,2 млрд грн. Дела о взыскании этих средств с людей, связанных с банками, сегодня находятся в судах.

Ранее Фонд гарантирования вкладов решил продлить ликвидацию банка Экспобанк до 30 марта 2018 включительно.