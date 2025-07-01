Большая приватизация. Грузинскому бизнесмену отказали в покупке Укрбуда

Об этом говорится в информации в Prozorro.sale.

ФГИ принял решение об отказе в утверждении протокола о результатах электронного аукциона по итогам которого Петро Ойл Энд Кемикалс победила в аукционе по приватизации Укрбуда с предложением 805 млн грн.

Это решение принято после получения служебной записки Департамента экономической безопасности и риск-менеджмента и установления относительно победителя электронного аукциона ограничений, определенных пунктом 11-м части второй статьи 8 Закона о приватизации государственного и коммунального имущества.

В ней говорится, что не могут быть покупателями объектов приватизации физические и юридические лица, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в соответствии с Законом О санкциях, а также связанные с ними лица.

Таким образом, право на приватизацию Укрбуда получило ООО Техно-онлайн. Во время аукциона эта компания предложила на 1 гривну меньшую цену, чем Петро Ойл Энд Кемикалс.

Конечным бенефициаром ООО Техно-онлайн является Марина Айаб.

Как сообщалось, 18 июня ООО Петро Ойл Энд Кемикалс стал победителем в аукционе по приватизации 100% Укрбуда с предложением 805 млн грн.

Стартовая цена актива составляла 262,6 млн грн (без НДС). За предприятие боролись 5 участников, а в ходе торгов цена выросла в 3,1 раза. Среди претендентов — компании Вячеслава Супруненко и владельца отеля Казацкий Сергея Сподина.

В состав Укрбуда входит 10 дочерних предприятий общей балансовой стоимостью активов по состоянию на 31 декабря 2024 года более 255 млн грн, среди которых: проектные институты и учебно-курсовые комбинаты, объекты недвижимости в разных городах Украины, из которых часть уже сдана в аренду, сообщил ФГИУ.

Петро Ойл Энд Кемикалс Бежуашвили также владеет 50% Рисоил-Херсон, которое победило в конкурсе по концессии морского торгового порта Херсон 2020 года. Бежуашвили владеет и долей в производителе инсулинов Индар.

Бежуашвили является основателем Georgian Industrial Group. Холдинг работает в более чем 10 отраслях, среди которых энергетика, недвижимость, инфраструктура, страхование, аптеки, сфера здравоохранения, сельское хозяйство и др.