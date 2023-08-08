Призрачный флот. Из-за неэффективности санкций против РФ Индия стала новой нефтяной державой — расследование Le Monde 8 августа, 16:16 NV Премиум Атака морского дрона на российский танкер, который некоторые эксперты называют частью «призрачного или теневого флота», возящего нефть из РФ (Фото:Скриншот видео t.me/nvua_official)

Индия удвоила экспорт нефтепродуктов в ЕС благодаря «призрачному флоту» танкеров, которые использует Россия, говорится в расследовании французской Le Monde. Оно было опубликовано во время встречи по украинской формуле мира в Джидде.

Из-за отсутствия глобальной поддержки санкций против российских нефти и газа Россию не удалось поставить на колени, говорится в редакционном материале Le Monde (Франция). Он сопровождает журналистское расследование о «призрачном флот» танкеров, который тайно транспортирует российскую нефть.

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По данным французских журналистов, в мире создалась иллюзия, что Индия стала новой нефтяной державой, потому что она за год удвоила поставки нефтепродуктов в Европейский Союз. Но расследование продемонстрировало, что Индия покупает эту запрещенную во многих странах нефть по низким ценам, перерабатывает и реэкспортирует. NV Бізнес перевел и публикует ключевые тезисы редакционного материала ведущего французского медиа.