Возлагались большие надежды. Флагманский завод Кремля не может найти покупателей на продукцию

Судно для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), на которое распространяются санкции США, на этой неделе пришвартовалось к российскому заводу Арктик СПГ-2. Оно стало лишь вторым судном, которое в этом году остановилось на заводе.

Об этом пишет Reuters.

Это может свидетельствовать о том, что загрузки на Арктик СПГ-2, который также подпадает под те же самые западные санкции из-за конфликта России с Украиной, возобновились.

Танкер Восход прибыл на завод Арктик СПГ-2 в среду, 16 июля.

«Первым судном, которое прибыло в этом году в Арктик СПГ-2, было судно Iris, которое 26 июня загрузило груз на заводе», — говорится в публикации. — «Это был лишь девятый груз, загруженный с завода, и, согласно данным мониторинга, судно сейчас находится вблизи острова Колгуев на западе России».

В октябре Государственный департамент США наложил санкции на зарегистрированных владельцев и менеджеров нескольких судов для перевозки СПГ, включая Восход, которое ранее называлось Норт Маунтин.

«Проект Арктик СПГ-2, 60% которого принадлежит российской компании Новатэк, должен был стать одним из крупнейших заводов по производству СПГ в стране с конечным объемом производства 19,8 млн тонн в год», — говорится в публикации. — «Однако его перспективы омрачили санкции, и проект испытывает трудности с продажей СПГ».

Как сообщалось, в конце мая российский завод Арктик СПГ-2, который находится под санкциями США, остановил свою первую производственную линию из-за полных резервуаров при отсутствии танкеров для загрузки.

Российская энергетическая компания Новатэк владеет 60% акций этого завода, расположенного на полуострове Гыдан, впадающем в Карское море, который должен был стать одним из крупнейших заводов СПГ в России с конечной мощностью 19,8 млн. тонн в год в три технологические линии.

В конце марта завод Арктик СПГ 2 возобновил переработку природного газа, однако работал на низкой мощности.

Арктик СПГ, флагманский проект Кремля, прекратил масштабное производство в октябре, поскольку санкции препятствовали спросу за рубежом, а нарастание льда затрудняло прибытие судов. Хотя заводу удалось отправить несколько партий прошлым летом, ни одна из них не нашла покупателей, пишет Bloomberg.

Проект Арктик СПГ 2 не будет реализован в полном объеме, поскольку оборудование, без которого нельзя построить третью производственную линию, вернулось в Китай.

В ноябре 2023-го Арктик СПГ-2 попал под санкции США.

В декабре 2023 года иностранные акционеры Арктик СПГ 2 остановили свое участие в нем. Речь шла о французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциуме японских Mitsui и JOGMEC.