Fitch ухудшило прогноз роста мировой экономики из-за спора США и Китая

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз роста мировой экономики на 2019 год из-за торгового спора США и Китая.

Об этом говорится в сообщении Fitch, пишет Интерфакс-Украина.

Прогноз роста мирового ВВП на 2019 год понижен на 0,1 процентного пункта (п.п.) - до 3,1%, прогноз экономического подъема в Китае на тот же год ухудшен на 0,2 п.п., до 6,1%.

Кроме того, агентство считает, что протекционизм США в торговой политике уже достиг точки и он начинает оказывать существенное давление на перспективы глобального экономического подъема.

"Торговый спор США и Китая вынудил нас понизить прогноз роста мировой экономики на следующий год", - отмечает агентство.

Fitch подтвердило прогноз повышения глобального ВВП в 2018 году на уровне 3,3% по сравнению с 3,2%, зафиксированными в 2017 году. В обзоре Fitch отмечается, что темпы подъема остаются существенно выше среднего уровня за долгосрочный период, составляющего 2,6%.

"Торговая война уже стала реальностью, - говорит главный экономист Fitch Брайан Култон. - Недавно объявленное Штатами введение пошлин на дополнительные товары китайского экспорта общим объемом $200 млрд в год окажет существенное влияние на глобальный рост".

В обзоре агентства также сообщается, что глобальный рост стал менее сбалансированным и менее синхронным.

"Темпы увеличения совокупного спроса ускоряются наиболее быстрыми темпами в экономике, имеющей наименьший нереализованный потенциал, то есть в США. Это усиливает расхождение условий для монетарной политики и создает дополнительную волатильность обменных курсов", - отмечают в Fitch.

Так, на фоне ожидаемого глобального сворачивания количественного стимулирования (QE) в следующем году, рост стоимости финансирования в долларах, вероятно, продолжит создавать давление на заемщиков, учитывая огромную значимость доллара в международном финансировании. "Это скажется на росте в emerging markets, в связи с чем мы ухудшаем прогнозы для них", - говорится в обзоре.

Кроме того, эксперты агентства отметили увеличение признаков того, что меры по сдерживанию роста кредитования в Китае, предпринятые ранее властями страны, привели к ослаблению внутреннего спроса.

"Мы не думаем, что нынешнее смягчение политики китайских властей позволит полностью нивелировать последствия действий США, в связи с чем ожидаем сокращения темпов роста ВВП КНР в 2019 году до 6,1% с 6,6% в текущем году", - говорится в обзоре.

Прогноз экономического роста в странах emerging markets на 2018 год был понижен агентством на 0,1 п.п., до 5,2%, на 2019 год - на 0,3 п.п., до 4,8%.

Замедление темпов мирового экономического подъема в 2019 году будет сопровождаться важным изменением глобальной монетарной политики, в частности, изменением совокупного объема активов четырех крупнейших мировых центробанков (Федрезерва, Европейского центрального банка, Банка Японии и Банка Англии), приобретенных ранее в рамках программ QE, отмечают эксперты агентства.

Напомним, что в июне Всемирный банк спрогнозировал мировой кризис после 2019 года.

Позже эксперты американского финансового холдинга JPMorgan также заявили, что новый финансовый кризис может произойти в 2020 году.