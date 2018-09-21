Fitch ухудшило прогноз роста мировой экономики из-за спора США и Китая

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Fitch понизило прогноз роста мировой экономики на 2019 год

Fitch понизило прогноз роста мировой экономики на 2019 год

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз роста мировой экономики на 2019 год из-за торгового спора США и Китая.

Об этом говорится в сообщении Fitch, пишет Интерфакс-Украина.

Прогноз роста мирового ВВП на 2019 год понижен на 0,1 процентного пункта (п.п.) - до 3,1%, прогноз экономического подъема в Китае на тот же год ухудшен на 0,2 п.п., до 6,1%.

Кроме того, агентство считает, что протекционизм США в торговой политике уже достиг точки и он начинает оказывать существенное давление на перспективы глобального экономического подъема.

"Торговый спор США и Китая вынудил нас понизить прогноз роста мировой экономики на следующий год", - отмечает агентство.

Fitch подтвердило прогноз повышения глобального ВВП в 2018 году на уровне 3,3% по сравнению с 3,2%, зафиксированными в 2017 году. В обзоре Fitch отмечается, что темпы подъема остаются существенно выше среднего уровня за долгосрочный период, составляющего 2,6%.

"Торговая война уже стала реальностью, - говорит главный экономист Fitch Брайан Култон. - Недавно объявленное Штатами введение пошлин на дополнительные товары китайского экспорта общим объемом $200 млрд в год окажет существенное влияние на глобальный рост".

В обзоре агентства также сообщается, что глобальный рост стал менее сбалансированным и менее синхронным.

"Темпы увеличения совокупного спроса ускоряются наиболее быстрыми темпами в экономике, имеющей наименьший нереализованный потенциал, то есть в США. Это усиливает расхождение условий для монетарной политики и создает дополнительную волатильность обменных курсов", - отмечают в Fitch.

Так, на фоне ожидаемого глобального сворачивания количественного стимулирования (QE) в следующем году, рост стоимости финансирования в долларах, вероятно, продолжит создавать давление на заемщиков, учитывая огромную значимость доллара в международном финансировании. "Это скажется на росте в emerging markets, в связи с чем мы ухудшаем прогнозы для них", - говорится в обзоре.

Кроме того, эксперты агентства отметили увеличение признаков того, что меры по сдерживанию роста кредитования в Китае, предпринятые ранее властями страны, привели к ослаблению внутреннего спроса.

"Мы не думаем, что нынешнее смягчение политики китайских властей позволит полностью нивелировать последствия действий США, в связи с чем ожидаем сокращения темпов роста ВВП КНР в 2019 году до 6,1% с 6,6% в текущем году", - говорится в обзоре.

Прогноз экономического роста в странах emerging markets на 2018 год был понижен агентством на 0,1 п.п., до 5,2%, на 2019 год - на 0,3 п.п., до 4,8%.

Замедление темпов мирового экономического подъема в 2019 году будет сопровождаться важным изменением глобальной монетарной политики, в частности, изменением совокупного объема активов четырех крупнейших мировых центробанков (Федрезерва, Европейского центрального банка, Банка Японии и Банка Англии), приобретенных ранее в рамках программ QE, отмечают эксперты агентства.

Напомним, что в июне Всемирный банк спрогнозировал мировой кризис после 2019 года.

Позже эксперты американского финансового холдинга JPMorgan также заявили, что новый финансовый кризис может произойти в 2020 году.

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