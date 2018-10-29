Fitch подтвердило рейтинги Украины со стабильным прогнозом

На рейтинги Украины негативно влияет слабая внешняя ликвидность и высокие потребности во внешнем финансировании

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валютах на уровне В- со стабильным прогнозом.

Об этом говорится в пресс-релизе агентства, передает агентство Интерфакс-Украина.

На рейтинги Украины негативно влияет слабая внешняя ликвидность, высокие потребности во внешнем финансировании, обусловленные погашением суверенных долгов и структурными слабостями в сфере банковского сектора, институциональных ограничений, политических и геополитических рисков.

Отметим, что на прошлой неделе Украина заняла $2 млрд под высокие проценты.

В то же время Fitch отмечает повышение надежности и согласованности политики, улучшение макроэкономической стабильности, сокращение госдолга и международную поддержку.

Агентство уточняет, что краткосрочный РДЭ Украины в иностранной и национальной валютах подтвержден на уровне В.

Напомним, что неделей ранее международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне В-/В.

МВФ и Украина на рабочем уровне достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by, которая заменит программу расширенного финансирования (EFF). Программа международной помощи stand-by дается тем странам, которые вышли из преддефолтного состояния.

Однако, Совет директоров МВФ готов утвердить новую программу поддержки экономической политики Украины только после окончательного пересмотра тарифов на отопление в соответствии с повышением цены на газ.